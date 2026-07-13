Fã de Neymar e futebol: Cartolouco, o influenciador acusado de agredir ex

Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, voltou aos holofotes após ser alvo denúncias de violência física e psicológica feitas por três ex-namoradas. O influenciador esportivo nega todas as acusações e é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Natural de São Paulo, Cartolouco tem 31 anos e ganhou notoriedade produzindo conteúdo irreverente sobre futebol. A projeção nacional veio com passagens por veículos esportivos participações em grandes coberturas, além da presença em programas de TV e no reality A Fazenda 12, da Record. Seu estilo provocador e bem-humorado o transformou em um dos criadores de conteúdo mais conhecidos do meio esportivo. O apelido Cartolouco, que tornou sua marca, é uma referência ao fantasy game Cartola FC.

Nas redes sociais, onde soma mais de 1 milhão de seguidores, Cartolouco publica conteúdos relacionados ao futebol e fotos ao lado de jogadores como Cristiano Ronaldo e Neymar. “O maior dia da minha vida”, escreveu na legenda do registro do encontro com o camisa 10, ídolo do influenciador.

Neste domingo, 12, o nome do influenciador passou a ocupar o noticiário policial. Uma reportagem exibida no Fantástico, da TV Globo, reuniu relatos de três ex-companheiras, que afirmam ter sofrido agressões, humilhações e outros episódios de violência durante os relacionamentos. Duas das acusações surgiram após uma delas fazer um boletim de ocorrência, afirmando ter sofrido humilhações e ofensas ao longo do relação, que durou cerca de nove meses. O último episódio, segundo o relato, aconteceu em um bar, quando Cartolouco teria queimado a orelha da vítima com um cigarro. Imagens de câmeras de segurança mostram um dos episódios denunciados. O influenciador prestou depoimento, tornou-se réu em um dos casos e afirma ser inocente.

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