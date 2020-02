Carnaval abre oficialmente em SP com bloquinhos de rua

Os bloquinhos de rua começam a tomar as ruas da cidade de São Paulo, que abreoficialmente os festejos do Carnaval neste final de semana. De acordo com a prefeitura, a capital paulista recebe 678 desfiles, 38,5% a mais do que no ano passado. A expectativa é atrair 15 milhões de pessoas e superar os R$ 2,3 bilhões movimentados no carnaval do ano passado.

Na manhã deste sábado, o bloco Sargento Pimenta já animava a Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do número 4.150, em Pinheiros, e o Casa Comigo se concentrava na esquina emblemática das avenidas Ipiranga e São João, no Centro. O Frevo Mulher com Elba Ramalho começava a esquentar na Avenida Pedro Álvares Cabral, na altura do Obelisco do Ibirapuera, em Vila Mariana.

Além de Elba Ramalho, diferentes blocos terão como atrações Alceu Valença, Monobloco, Thiago Abravanel e Banda Eva.

Confira os destaques da programação, com os locais de concentração:

Dia 15/02

. 13h – Bicho Maluco, com Alceu Valença

Av. Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco), Vila Mariana

. 14h – Beleza Rara, com Banda Eva

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550, Itaim Bibi

. 14h – Bloco do Abrava, com Thiago Abravanel

Av. Marquês de São Vicente, 230, Barra Funda

Dia 16/02

. 11h – Confraria do Pasmado – Pasmadão

R. dos Pinheiros, 1.037, Pinheiros

. 12h – Banda do Fuxico

Avenida Vieira de Carvalho, Largo do Arouche

. 13h – Monobloco

Av. Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco, Vila Mariana

. 14h – Acadêmicos do Baixo Augusta

R. da Consolação, 2.201.,Consolação

. 14h – Alok

Av. Brig. Faria Lima, 4.150, Pinheiros

. 14h – Gambiarra com Duda Beat

Av. Henrique Schaumann, 567, Pinheiros

Para os desfiles de rua, foram instalados 2.750 banheiros químicos e serão distribuídos dois milhões de preservativos masculinos durante o período do carnaval. Estarão montados 20 postos médicos próximos aos locais de grande concentração de pessoas. Cada posto terá, no mínimo, dez profissionais, sendo dois médicos, um enfermeiro e sete técnicos de enfermagem. Em cada dia de evento funcionarão 100 ambulâncias, sendo 30 ambulâncias UTI e 70 ambulâncias de suporte básico.

As equipes de Anjos do Carnaval, voluntários capacitados para abordar foliões para falar de assédio sexual no Carnaval, também vão atuar. A iniciativa tem a participação de representantes do Ministério Público e coordenadores municipais e também abordam outras questões graves, como homofobia, racismo, criança e adolescente e população em situação de rua.