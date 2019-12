Capotamento e fuga em bairro nobre de São Paulo; veja vídeo

Dois homens foram presos após capotarem um veículo SUV Hyundai IX35 na rua dos Pinheiros, importante via de comércio em Pinheiros, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, quando tentavam fugir da Polícia Militar após terem praticado um assalto a residência, no início da tarde desta terça-feira, 10.

Antes do capotamento, imagens de câmeras de segurança mostram o veículo em alta velocidade. Os ladrões tinham roubado uma casa no bairro vizinho de Alto de Pinheiros e fugiram com o SUV dos moradores. Policiais militares interceptaram a dupla em uma rua próxima – neste momento, os assaltantes fizeram manobras para fugir, quase atropelaram um dos oficiais e bateram em outros carros parados no trânsito. Veja vídeo abaixo.

Em outra sequência de imagens, é possível ver o capotamento e o momento que os dois assaltantes tentar fugir correndo, antes de serem impedidos por pessoas que estavam em frente a um bar.

Segundo testemunhas, uma das vítimas do assalto foi encontrada amarrada dentro da residência e com marcas de coronhadas na cabeça. No capotamento, uma arma “voa” pela janela do carro e desliza pelo asfalto. Pertences das vítimas que estavam no veículo também foram atirados para fora com a força do impacto.

De acordo com a PM, os assaltantes foram levados presos em flagrante para o 14º DP (Pinheiros), onde o caso foi registrado.

Veja as cenas: