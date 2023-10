Caos no Rio: 35 ônibus incendiados, alguns com passageiros dentro

O miliciano Faustão morreu após ser baleado em uma troca de tiros com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Polinter. O comando da organização foi herdado após morte de seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko. A Prefeitura do Rio recomenda a população que evite circular pelos bairros de Guaratiba, Inhoaíba, Paciência, Cosmos, Santa Cruz e Magarça. Há reflexos no trânsito das principais vias que cortam estes bairros e ônibus incendiados.

O governador do estado, Cláudio Castro (PL), que dará uma entrevista coletiva em instantes, em sua rede social elogiou a atuação da Policia Civil. “Não vamos parar! Nossas ações para asfixiar o crime organizado têm trazido resultado diários”. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também em sua rede social afirmou: “Como prefeito, apelo ao governo do estado e ao Ministério da Justiça para que atuem para impedir que fatos assim se repitam”.

O governo do estado e o federal estão em meio a conversas para a formalização de parceria na área de Segurança. Trezentos homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal chegarão ao estado esta semana. Depois de duas semanas no cargo, o secretário de Polícia Civil foi substituído na última quinta-feira.

Quero parabenizar os nossos policiais da DGPE, da Core e da Draco, por prenderem hoje, em Santa Cruz, o Faustão ou Teteu – que era o braço direito e sobrinho do miliciano Zinho. Não vamos parar! Nossas ações para asfixiar o crime organizado têm trazido resultados diários. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 23, 2023

Quando o sujeito além de bandido é burro. Milicianos na Zona Oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro do povo para protestar contra operação policial. Quem paga é o povo trabalhador. E para piorar, tivemos que interromper serviços de transporte na Zona Oeste para que… pic.twitter.com/NLzj6K1dXF — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 23, 2023