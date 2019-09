Brasileiros relatam decepção com a vida em Portugal: ‘Humilhação’

Reportagem de VEJA desta semana traz as histórias de brasileiros que emigraram para Portugal em busca de uma vida melhor, mas sentiram o gosto da desilusão no país-irmão. No vídeo acima, depoimentos desses emigrantes explicam por que o sonho português virou pesadelo para alguns brasileiros.

“Trabalhamos e não recebemos”, lamenta a goiana Claudine Alves, citando uma das principais dificuldades dos expatriados: a inserção no mercado de trabalho. Outra que se decepcionou, a administradora Nathalia de Lima diz que “a pior lembrança” que leva de Portugal é não ter conseguido fazer seu negócio próprio prosperar: “O hábito dos portugueses é muito diferente do nosso”. A gerente comercial Marina Lamar resume o sentimento do grupo: “Sensação de perder dinheiro, perder tempo, humilhação e frustração”.