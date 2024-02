Brasil tem 90,6 milhões de casas com famílias, diz Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira, 2, as coordenadas geográficas de todos os endereços do país — o que inclui não só as casas, mas também estabelecimentos de todos os tipos: desde bares e lanchonetes até igrejas, escritórios e locais de ensino. A maior parte, conforme o levantamento, é composta por domicílios particulares, lares onde há vínculo familiar entre os moradores. O mapeamento é resultado das coletas feitas durante as visitas dos recenseadores para o Censo 2022, e busca orientar, agora de maneira mais assertiva, a criação de políticas públicas.

E para além de indicar onde há mais concentração de pessoas, os dados mostram onde não há ninguém. Ou seja, as regiões onde não há ocupação, seja pela vegetação intensa ou porque ali há um lago, por exemplo. Ao todo, foram registradas 111,1 milhões de coordenadas no Censo. Os dados indicam que, naturalmente, o Sudeste é a região mais povoada do país. Mas também mostram que no Norte do Brasil, em especial, há grandes áreas não povoadas, que estão mais concentradas no oeste de Roraima e em grande parte do Amazonas.

Dentre as coordenadas coletadas, a maior parte, 81,5% (ou 90,6 milhões), é composta por domicílios particulares, enquanto 0,1% (ou 104,5 mil) são domicílios coletivos. Quanto a estabelecimentos de ensino, foram contabilizados 264,4 mil, além de 247,5 mil estabelecimentos de saúde, 579,8 mil estabelecimentos religiosos e 3,5 milhões de edificações em construção ou reforma. Aqueles locais com outras finalidades, como lojas, bancos, prédios públicos, shoppings, entre outros, representam 10,5% do total de endereços, o que significa 111,1 milhões de coordenadas.

Tais informações coletadas servirão também para o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), a base de endereços usada pelo IBGE não só no Censo Demográfico, mas também em outras pesquisas domiciliares, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS).

As coordenadas também já estão à disposição das três esferas de governo, além de empresas, ONGs e instituições acadêmicas, o que torna possível precisar ainda mais o direcionamento de estratégias, por exemplo, para reduzir os danos de enchentes e deslizamentos, e até em áreas de risco causado pela mineração. Também facilita o monitoramento de atividades ilegais, como estabelecimentos irregulares em unidades de conservação ambiental.

Ensino, saúde e religião

Conforme as informações divulgadas pelo Censo 2022, o estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, é também o que tem o maior número de estabelecimentos de ensino, saúde e religião.

Dentre os locais de saúde, que incluem postos, clínicas e hospitais, são 56993 no estado paulista, que lidera a lista, seguido por Minas Gerais (24184) e Paraná (16498). Dentre os estados com menos estabelecimentos como esses, estão Acre (769), Amapá (796) e Roraima (839).

Dentre os locais de ensino, são 40746 no estado paulista, que lidera a lista, seguido por Bahia (28315) e Minas Gerais (28315). Dentre os estados com menos estabelecimentos como esses, estão Roraima (1055), Amapá (1055) e Acre (1881).

Já os estabelecimentos religiosos totalizam, em São Paulo, 83938 unidades, seguido por Minas Gerais (59281) e Rio de Janeiro (55222). Dentre os estados com menos estabelecimentos desse tipo, estão Roraima (2150), Amapá (3187) e Acre (4600).