Brasil caminha para o auge de bônus demográfico; entenda

Atualizado em 27 out 2023, 15h21 - Publicado em 27 out 2023, 13h13

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 27 out 2023, 15h21 - Publicado em 27 out 2023, 13h13

O Censo 2022 do IBGE aponta que o Brasil está perto de chegar a um momento histórico em que a parcela da população adulta, com idades entre 15 e 64 anos, é maior do que o número total de crianças e idosos.

A esse fenômeno dá-se o nome de bônus demográfico, quando a maior parte dos habitantes de um país está em idade considerada de trabalho. De acordo com o novo censo, essa população corresponde hoje a 69,3% do total, um recorde na série histórica, iniciada nos anos 1980.

Com a maior parte dos brasileiros em idade de trabalho, a economia tende a ser impactada positivamente, aumentando o bem-estar social e diminuindo a pobreza. Por outro lado, a previsão é que o bônus demográfico siga ascendendo apenas pelos próximos quinze anos, uma vez que, apesar da queda da taxa de natalidade, a população idosa apresenta crescimento exponencial.

Segundo os dados do IBGE, existem hoje 22,1 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, o que representa 10,9% da população. Se comparado a 2010, isso significa um aumento de 57,4% desse contingente. O envelhecimento populacional indica que será cada vez maior o grupo dos “inativos”, aqueles que não estão no mercado de trabalho. Em um cenário futuro, as pessoas em idade de trabalhar precisarão produzir muito mais para compensar esse envelhecimento.

