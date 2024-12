Braga Netto tem direito à ‘presunção da inocência’, diz Lula

O presidente Lula (PT) comentou neste domingo, 15, a prisão do general Braga Netto, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, realizada pela Polícia Federal no último sábado, 14. O petista defendeu o direito de Braga Netto à presunção da inocência, mas afirmou que, se for comprovada sua culpa, ele deverá responder pelos atos relacionados à trama golpista para manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022 e ao plano de assassinar autoridades, incluindo o próprio Lula.

A declaração foi dada após o anúncio de sua alta hospitalar, ocorrida nesta manhã. Lula chamou atenção por aparecer com um grande chapéu na coletiva de imprensa que deu no Hospital Sírio Libanês, onde passou cinco dias internado. Na última semana, o presidente passou por uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça e por um procedimento preventivo para evitar novos problemas.

