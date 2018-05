Bombeiros encerram buscas em prédio que desabou em SP

Após treze dias de trabalho, o Corpo de Bombeiros encerrou neste domingo as buscas por desaparecidos no edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, que desabou na madrugada de 1º de maio após um incêndio. Nesse período, foram encontrados – e identificados – os restos mortais de quatro pessoas. Apesar de haver mais quatro desaparecidos, as autoridades não têm mais expectativa de encontrar os seus corpos.

Neste sábado, a polícia confirmou que as ossadas de duas crianças localizadas entre os escombros são dos gêmeos Wendel e Werner da Silva Saldanha, de 10 anos. Além deles, foram identificados entre as vítimas Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro e Francisco Lemos Dantas. A mãe dos irmãos, Selma Almeida da Silva, e mais três pessoas continuam desaparecidas: o casal Eva Barbosa Lima, 42, e Walmir Sousa Santos, 47, e Gentil Rocha de Sousa, de 54 anos. O nome deste último foi oficialmente adicionado à lista de desaparecidos na sexta-feira, após sua família registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Ele morava no prédio e, desde o incêndio, não foi visto por vizinhos e não entrou em contato com parentes.

O governador de São Paulo Márcio França e o secretário da Segurança Pública Mágino Alves Barbosa estiveram no local. Segundo Barbosa Filho, os bombeiros “fizeram tudo o que podiam”. O secretário afirmou ser provável que os corpos estejam na área do incêndio em estado já pulverizado. “Os corpos podem ter sofrido os efeitos do calor excessivo e ter simplesmente pulverizado. Os bombeiros encerraram agora essa etapa do seu trabalho e, a partir de agora, vamos ter uma estabilização da área. O entulho que foi retirado volta para a cratera existente ali para estabilizar o terreno”, completou.

O governador aproveitou a ocasião para dizer que, partir de agora, a Prefeitura tomará conta da área e para prestar uma homenagem aos bombeiros. “A gente lamenta bastante o ocorrido, as pessoas que se perderam aqui. Quero enaltecer o trabalho de quase 1700 bombeiros que trabalharam incessantemente desde o dia da ocorrência e conseguiram salvar muito mais vidas. Eu quero cumprimentar todos esses profissionais, heróis dos bombeiros pelo trabalho feito até agora”, afirmou.

1. Bombeiros trabalham no Largo do Paissandu zoom_out_map 1 /30 Trabalho das equipes de resgate no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018 (Heitor Feitosa/VEJA.com) Trabalho das equipes de resgate no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018

17. Bombeiros trabalham no Largo do Paissandu zoom_out_map 17 /30 Botijão de gás é encontrado no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018 (Heitor Feitosa/VEJA.com) Botijão de gás é encontrado no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018

22. Bombeiros trabalham no Largo do Paissandu zoom_out_map 22 /30 TCães farejadores auxiliam no trabalho das equipes de resgate no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018 (Heitor Feitosa/VEJA.com) Cães farejadores auxiliam no trabalho das equipes de resgate no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018

27. Bombeiros trabalham no Largo do Paissandu zoom_out_map 27 /30 Cães farejadores auxiliam no trabalho das equipes de resgate no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018 (Heitor Feitosa/VEJA.com) Cães farejadores auxiliam no trabalho das equipes de resgate no local do desabamento do edificio Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, região central de São Paulo - 09/05/2018

(Com Estadão Conteúdo)