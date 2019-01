Bilhete do metrô de SP sobe para R$ 4,30 em 13 de janeiro

O governo de São Paulo publicou na manhã desta quinta-feira, 3, que o valor das passagens de metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) será reajustado de R$ 4 para R$ 4,30 a partir do dia 13 de janeiro. A tarifa de ônibus também subirá com o mesmo valor, mas no próximo dia 7.

O reajuste será o mesmo das tarifas dos ônibus da capital, anunciado na última semana de dezembro de 2018 pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). A alteração dos valores é de 7,5% e está acima da inflação dos últimos 12 meses, projetada em 3,6% pelo Banco Central. A integração dos trens com os ônibus vai passar de R$ 6,96 para R$ 7,48.

Na última quarta-feira, 2, o ex-governador paulista Márcio França (PSB) afirmou ao Estado que deixou o governo sem reajustar as tarifas porque o sucessor João Doria (PSDB) queria um valor maior do que o que a sua equipe defendia durante a transição.

França afirmou que o seu governo pretendia aplicar apenas a correção inflacionária do último ano na tarifa das passagens, cujo valor iria para R$4,15. Segundo o ex-governador, Doria queria um reajuste que fosse para R$4,25.

O atual governador disse em coletiva de imprensa na última quarta-feira que “faltou coragem” a França para anunciar o reajuste das passagens e que ambas equipes haviam concordado com a tarifa de R$4,25.

O governo alegou que a tarifa básica do bilhete unitário do Metrô e da CPTM foi reajustada pela última vez em 7 de janeiro de 2018 e que os valores estavam defasados, uma vez que “os valores estavam defasados inflação medida pelo IGP-M -Índice Geral de Preços do Mercado apurado pela Fundação Getúlio Vargas é de 7,54%, para o ano de 2018”.

(com Estadão Conteúdo)