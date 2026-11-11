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Brasil

Barroso vê redes como ‘espaço público administrado privadamente’ e defende neutralidade

Ex-presidente do STF defendeu regras para evitar que as plataformas decidam arbitrariamente quais vozes ganham espaço

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 11h30
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Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF  (Antonio Augusto/STF)
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Barroso vê redes como ‘espaço público administrado privadamente’ e defende neutralidade Priorize VEJA no Google

Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira que as redes sociais se tornaram “um grande espaço público administrado privadamente” e defendeu regras para evitar que as plataformas decidam arbitrariamente quais vozes ganham espaço no debate político.

A declaração ocorreu durante evento organizado pelo Lide, em Brasília.

Ao abordar a responsabilidade das plataformas, Barroso citou a publicidade paga. Ele afirmou que as empresas devem responder pela veiculação de anúncios que promovam práticas criminosas, como a venda de drogas ilícitas.

“Se houver um crime embutido, a responsabilidade é da plataforma”, disse.

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