Barroso vê redes como ‘espaço público administrado privadamente’ e defende neutralidade

Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira que as redes sociais se tornaram “um grande espaço público administrado privadamente” e defendeu regras para evitar que as plataformas decidam arbitrariamente quais vozes ganham espaço no debate político.

A declaração ocorreu durante evento organizado pelo Lide, em Brasília.

Ao abordar a responsabilidade das plataformas, Barroso citou a publicidade paga. Ele afirmou que as empresas devem responder pela veiculação de anúncios que promovam práticas criminosas, como a venda de drogas ilícitas.

“Se houver um crime embutido, a responsabilidade é da plataforma”, disse.