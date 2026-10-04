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Brasil

Augusto Cury vota no interior de São Paulo e diz que ‘pode haver uma surpresa’

Candidato do Avante alfinetou Lula e Flávio Bolsonaro e protagonizou uma gafe na fila da seção eleitoral

Por Lucas Almeida 4 out 2026, 11h49
Homem de meia-idade, óculos e terno azul-marinho, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma coletiva de imprensa. Microfones de diversas emissoras estão à sua frente, em um ambiente interno com parede clara e janela ao fundo
Augusto Cury (Divulgação/Campanha/.)
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Augusto Cury vota no interior de São Paulo e diz que ‘pode haver uma surpresa’ Priorize VEJA no Google

Augusto Cury votou em Colina, no interior de São Paulo, neste domingo, 4. O candidato do Avante à Presidência chegou por volta das 11h à Escola Coronel José Venâncio Dias, acompanhado da mulher, Suleima Cury, e do sobrinho, Daniel Cury.

Depois de votar, o escritor disse manter expectativas altas para o resultado e afirmou que “pode haver uma surpresa”, citando o slogan “nem picanha, nem fuzil”, que alfineta as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). “Cada brasileiro tem o direito mais poderoso que pode exercer na democracia, que é o seu voto. Quando ele vota, ele vota no futuro da sua família, dos seus filhos e do seu país. O brasileiro pode conquistar novamente o direito de sonhar e ter esperança”, disse.

Na seção eleitoral, Cury protagonizou uma gafe. Enquanto aguardava na fila, conversava com jornalistas e não percebeu que os mesários o chamavam para a identificação. Seguranças do presidenciável precisaram intervir para que ele não atrasasse a fila.

As chances de Cury nas eleições 2026

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Nas pesquisas divulgadas na véspera da eleição, Cury aparece longe dos líderes. No Datafolha, tem 3% dos votos válidos, empatado com Renan Santos e atrás de Ronaldo Caiado, com 4%. Na Quaest, divide o terceiro lugar com Renan e Caiado, todos com 3%. Na AtlasIntel, registra 2,1% e fica em quarto, atrás de Renan, com 4,6%. Nos três levantamentos, o candidato do Avante está mais de 40 pontos atrás de Lula e Flávio Bolsonaro, que concentram as intenções de voto e aparecem separados por uma distância de um a três pontos percentuais.

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Votação vai até as 17h

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As seções eleitorais ficam abertas até as 17h (horário de Brasília) deste domingo. Quem estiver na fila no horário de encerramento terá o direito de votar garantido. O primeiro voto é para deputado federal, com número de quatro dígitos. Em seguida, o eleitor escolhe deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

Depois vêm os votos para o Senado. Como há duas vagas em disputa, o eleitor registra dois votos para o cargo, cada um com três dígitos. Por fim, vota para governador e presidente da República, nessa ordem, ambos com números de dois dígitos. A votação termina com a confirmação do voto para presidente.

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