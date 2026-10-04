Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio após últimos números da semana

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Na véspera do primeiro turno, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro nas pesquisas Datafolha, Quaest e AtlasIntel. A disputa segue apertada, com diferença variando de um a três pontos percentuais nos votos válidos, indicando em grande parte um empate técnico. Saiba os detalhes.

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A disputa pela Presidência chega ao primeiro turno neste domingo, 4, com Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro nas três pesquisas divulgadas na véspera da eleição. A distância entre os dois varia de um a três pontos percentuais nos votos válidos. Datafolha e Quaest apontam empate técnico, enquanto a AtlasIntel registra vantagem do presidente fora da margem de erro.

No Datafolha, Lula tem 45% dos votos válidos, contra 42% de Flávio. Na Quaest, o placar é de 46% a 45%. A AtlasIntel mostra o presidente com 47% e o senador do PL com 44,1%.

Os votos válidos excluem brancos e nulos. Nas pesquisas, o cálculo também retira os indecisos, permitindo apresentar as intenções de voto na base utilizada para definir o resultado da eleição.

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Qual é a distância entre Lula e Flávio no primeiro turno?

O cenário mais apertado aparece na Quaest: apenas um ponto percentual separa Lula, com 46%, de Flávio, com 45%. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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O Datafolha registra uma distância de três pontos, com 45% para Lula e 42% para Flávio. Como o instituto também trabalha com margem de erro de dois pontos para cada estimativa, os candidatos permanecem tecnicamente empatados.

Na AtlasIntel, a diferença é de 2,9 pontos percentuais: Lula tem 47%, ante 44,1% de Flávio. Embora a distância numérica seja próxima à do Datafolha, a interpretação muda porque a margem de erro da AtlasIntel é menor, de um ponto percentual. Nesse levantamento, Lula aparece à frente fora do intervalo de empate técnico.

Como aparecem os demais candidatos?

No Datafolha, Ronaldo Caiado tem 4% dos votos válidos. Renan Santos e Augusto Cury aparecem com 3% cada, enquanto Romeu Zema registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

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Na Quaest, Cury, Renan e Caiado têm 3% cada. Zema e os demais nomes registram 0%.

A AtlasIntel coloca Renan numericamente na terceira posição, com 4,6%, seguido por Cury, com 2,1%, e Caiado, com 1,4%. Os demais candidatos somam 0,9%.

Os três levantamentos, portanto, concentram as intenções de voto em Lula e Flávio, com os outros concorrentes distantes dos dois primeiros colocados.

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O que as pesquisas mostram sobre um eventual segundo turno?

No Datafolha, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio. A diferença de um ponto mantém os dois em empate técnico.

Na rodada anterior, divulgada em 1º de outubro, o presidente tinha 48% e o senador, 45%. Lula oscilou um ponto para baixo, enquanto Flávio oscilou um ponto para cima. A distância numérica caiu de três para um ponto.

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A AtlasIntel também aponta equilíbrio no confronto direto: Lula tem 47,6%, e Flávio, 47,4%. A diferença de 0,2 ponto está dentro da margem de erro de um ponto percentual.

Esses resultados de segundo turno são apresentados em votos totais, enquanto os placares de primeiro turno destacados nesta matéria correspondem aos votos válidos.

Como foram feitas as pesquisas?

O Datafolha ouviu 4.006 eleitores em 3 de outubro. Contratada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, nível de confiança de 95% e registro na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708/2026.

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A Quaest entrevistou 3.702 eleitores de 16 anos ou mais entre 2 e 3 de outubro. O levantamento foi encomendado pela Globo, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Conforme o registro anteriormente apresentado, seu número no Tribunal Superior Eleitoral é BR-02197/2026.

A AtlasIntel ouviu 4.945 pessoas entre 27 de setembro e 2 de outubro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00999/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.