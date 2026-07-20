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Brasil

Atual chefe da Abin no governo Lula recebe ótima notícia do STF

Diretor-geral da agência era investigado por suspeita de participação em estrutura paralela

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 17h11 | Atualizado em 20 jul 2026, 18h22
O diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, em sabatina no Senado
O diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, em sabatina no Senado (Pedro França/Agência Senado)
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Atual chefe da Abin no governo Lula recebe ótima notícia do STF Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou a investigação da Abin Paralela contra o diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa, e outros quatro atuais ou ex integrantes da administração.

O entendimento de Moraes foi de que há “ausência de justa causa para a continuidade das investigações”.

“As imputações formuladas limitam-se à enunciação de conclusões genéricas acerca de suposta participação dos requeridos em atos de embaraço à investigação, sem a individualização concreta das respectivas condutas e sem a demonstração mínima dos elementos necessários à configuração de fato penalmente relevante”, afirmou o magistrado.

O advogado Bruno Salles, que defende Corrêa, afirmou que a decisão foi “irretocável”.

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“Desde o início sustentamos a absoluta inexistência de qualquer elemento que pudesse configurar obstrução de justiça. O diretor geral da Abin, nosso cliente Luiz Fernando Correia é um homem público probo, que já foi diretor geral da Polícia Federal e que tem uma missão fundamental a frente da agência de inteligência nacional em um ano de eleições marcadas por tentativas de intervenções estrangeiras”, afirmou Salles, em nota.

A apuração contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal Alexandre Ramagem e outras duas pessoas também foi encerrada, mas por outro motivo: Moraes considerou que eles já foram punidos pelos mesmos fatos ao serem condenados pela trama golpista.

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“Uma vez que os elementos de prova foram utilizados para o juízo condenatório daquelas Ações Penais, é o caso de arquivamento da investigação”, afirmou Moraes.

Já em relação aos demais investigados, inclusive o ex-vereador Carlos Bolsonaro, a apuração foi enviada para a Justiça Federal do Distrito Federal.

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