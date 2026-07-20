Moraes arquiva mais uma longa investigação contra Bolsonaro
Ministro do STF encerrou apuração sobre Abin Paralela contra ex-presidente
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou a investigação sobre a chamada Abin Paralela contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Alexandre Ramagem.
Também foi encerrado o caso contra o subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues e o agente da PF Marcelo Bormevet.
O entendimento foi de que os quatro já foram condenados pelos mesmos fatos nas ações penais da trama golpista.
“Uma vez que os elementos de prova foram utilizados para o juízo condenatório daquelas Ações Penais, é o caso de arquivamento da investigação”, avaliou o ministro.
Moraes ainda arquivou a investigação contra o atual diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa, e outros quatro atuais ou ex integrantes da gestão, que eram suspeitos de obstrução, por “ausência de justa causa para a continuidade das investigações”.
“As imputações formuladas limitam-se à enunciação de conclusões genéricas acerca de suposta participação dos requeridos em atos de embaraço à investigação, sem a individualização concreta das respectivas condutas e sem a demonstração mínima dos elementos necessários à configuração de fato penalmente relevante”, afirmou o magistrado.
Já a apuração contra os demais 28 investigados, inclusive o ex-vereador Carlos Bolsonaro, foi enviada para a Justiça Federal do Distrito Federal, já que eles não têm foro privilegiado.
Moraes seguiu o parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que afirmou que os alvos remanescentes não tinham foro privilegiado no STF.
“Os fatos remanescentes, ainda não denunciados, não guardam relação imediata com a autoridade detentora de foro especial ou com a sua finalidade antidemocrática, ainda que remotamente possam tê-las favorecido”, avaliou Gonet.