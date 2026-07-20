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Moraes arquiva mais uma longa investigação contra Bolsonaro

Ministro do STF encerrou apuração sobre Abin Paralela contra ex-presidente

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h56 | Atualizado em 20 jul 2026, 20h41
O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do Supremo Tribunal Federal (STF)
O ministro Alexandre de Moraes durante sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) (Antonio Augusto/STF)
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou a investigação sobre a chamada Abin Paralela contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Alexandre Ramagem.

Também foi encerrado o caso contra o subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues e o agente da PF Marcelo Bormevet.

O entendimento foi de que os quatro já foram condenados pelos mesmos fatos nas ações penais da trama golpista.

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“Uma vez que os elementos de prova foram utilizados para o juízo condenatório daquelas Ações Penais, é o caso de arquivamento da investigação”, avaliou o ministro.

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Moraes ainda arquivou a investigação contra o atual diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa, e outros quatro atuais ou ex integrantes da gestão, que eram suspeitos de obstrução, por “ausência de justa causa para a continuidade das investigações”.

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“As imputações formuladas limitam-se à enunciação de conclusões genéricas acerca de suposta participação dos requeridos em atos de embaraço à investigação, sem a individualização concreta das respectivas condutas e sem a demonstração mínima dos elementos necessários à configuração de fato penalmente relevante”, afirmou o magistrado.

Já a apuração contra os demais 28 investigados, inclusive o ex-vereador Carlos Bolsonaro, foi enviada para a Justiça Federal do Distrito Federal, já que eles não têm foro privilegiado.

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Moraes seguiu o parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que afirmou que os alvos remanescentes não tinham foro privilegiado no STF.

“Os fatos remanescentes, ainda não denunciados, não guardam relação imediata com a autoridade detentora de foro especial ou com a sua finalidade antidemocrática, ainda que remotamente possam tê-las favorecido”, avaliou Gonet.

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