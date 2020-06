Atos pró e contra Bolsonaro ocupam a Esplanada dos Ministérios

Manifestantes contra e a favor do governo de Jair Bolsonaro se reuniram na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, neste domingo (7), em dois protestos simultâneos. A manifestação em Brasília teve início às 9h, em frente à Biblioteca Nacional.

O grupo contra Bolsonaro exibia faixas a favor da democracia, pela defesa do Sistema Único de Saúde, antirracismo e a favor do impeachment. Já o outro grupo exibia mensagens em apoio ao presidente. Assim como aconteceu no último fim de semana na Avenida Paulista, houve participação de torcidas organizadas no ato anti-Bolsonaro.

Com uma faixa em que se lia “Todos pela democracia”, os manifestantes pediram o afastamento imediato de Bolsonaro. Outra aglomeração, formada por enfermeiros, homenageava colegas que morreram por conta do novo coronavírus. O presidente classificou os manifestantes oposicionistas de “terroristas”, “marginais” e “maconheiros”.

Neste domingo, a aglomeração a favor do presidente foi bem menor se comparada às semanas anteriores. O pequeno grupo de defensores de Bolsonaro empunhou bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, enquanto um carro de som pedia pela reeleição do presidente.

Desde o início da pandemia, Brasília foi palco de uma série de protestos bolsonaristas. Esses atos contavam com mensagens autoritárias, em que se pedia o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de manifestação é proibida pela Constituição Federal.