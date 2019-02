Atletas e funcionários do Flamengo prestam depoimento na delegacia

Catorze atletas das categorias de base do Flamengo e três funcionários do clube prestaram depoimento sobre o incêndio que matou dez pessoas no Ninho do Urubu. Eles deixaram a delegacia do Recreio, na zona oeste do Rio, sem falar com a imprensa.

De acordo com a conselheira tutelar da Barra da Tijuca, Nalva Souza, que acompanhou os depoimentos dos menores, não é possível confirmar se esses 14 jovens estavam no alojamento no momento do incêndio. “Eles estão bem, na medida do possível”, declarou ela, que prometeu “assistência aos familiares que estão vindo de outros estados”.

Um dos seguranças afirmou ter conseguido retirar três atletas de dentro do alojamento em chamas. Em nota, a Polícia se limitou a informar que a perícia já foi feita e que um inquérito para apurar as causas do incêndio foi aberto. Os Bombeiros foram chamados às 5h17, e no início da manhã o fogo já estava controlado.

Jogadores da base do Flamengo que sobreviveram relataram que, minutos antes de o fogo começar, houve uma explosão em um aparelho de ar-condicionado. Também segundo esses relatos, o fogo se alastrou muito rapidamente.