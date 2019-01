Assassinatos, fugas e prisões – confira cronologia do caso Battisti

6/11 Ex-ativista italiano, Cesare Battisti, condenado na Itália à prisão perpétua por 4 homicídios na década de 70, foi solto após sete horas de prisão. Concedido o habeas corpus, Battisti deixou o prédio da Polícia Federal em São Paulo sem falar com jornalistas - 13/03/2015 (Reginaldo Castro/AFP)

TOPSHOTSCesare Battisti leaves the Federal Police headquarters on March 13, 2015 in Sao Paulo, Brazil. Federal police in Brazil arrested the Italian extremist and writer Cesare Battisti, who was convicted of murder in his home country and has been on the run for decades. Battisti, who faces deportation, was detained in Embu das Artes, a city in the state of Sao Paulo, and will be held until he is expelled. AFP PHOTO / Reginaldo CASTRO