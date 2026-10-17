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Brasil

As mentiras da Globo sobre os áudios de Vorcaro denunciando Lula

Comentaristas da Globonews fizeram “análises” com base em dados falsos – caso foi também citado na sabatina realizada com Flávio Bolsonaro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 11h56 | Atualizado em 19 out 2026, 13h55
Apresentadora de cabelos castanhos e camisa rosa claro, com expressão séria, gesticula com as mãos unidas em frente ao corpo. Ao fundo, um estúdio de notícias com monitores exibindo imagens e pessoas trabalhando
Julia Duailibi, da Globonews: desinformação no ar (Reprodução/VEJA)
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As mentiras da Globo sobre os áudios de Vorcaro denunciando Lula Priorize VEJA no Google

Segue repercutindo na campanha a capa recente de VEJA com uma reportagem do editor Robson Bonin com áudios e documentos de Daniel Vorcaro que envolvem diretamente o presidente Lula. Segundo esse material, o ex-banqueiro conta ter pago 30 milhões de reais para financiar o documentário Lula, de Oliver Stone, mais um valor não revelado por ele para o Instituto Lula, como um “pedágio” para poder fazer negócios com os fundos de pensão das estatais.

Desde a publicação da capa de VEJA, veículos da Globo tentam desqualificar o teor da matéria repetindo informações falsas sobre o caso. No último dia 9, o jornal O Globo abordou o caso com a seguinte manchete: “PF e PGR negam que Vorcaro tenha falado que financiou documentário sobre o presidente Lula”. É pura desinformação. Em nenhum momento a reportagem de VEJA informou que Vorcaro falou sobre essa denúncia à PF. O que a PF fez foi divulgar uma nota apressada após a publicação da reportagem de VEJA, como tática para criar confusão. Em um dos áudios de Vorcaro divulgados por VEJA, o ex-banqueiro diz também que levou a denúncia ao conhecimento da PGR (nesse caso, por meio de sua defesa).

+ A capa de VEJA com áudio e denúncias de Vorcaro: 6 mitos e verdades sobre a reportagem

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Na noite de ontem (sexta, 16), um programa da GloboNews para repercutir a sabatina de Flávio Bolsonaro voltou ao caso, repetindo os mesmos erros de informação. A jornalista Julia Duailibi volta a dizer que PF não confirmou o áudio e a colega de programa Natuza Nery complementou o comentário, afirmando que nem a defesa confirmou o áudio. Lamentável o despreparo das comentaristas. Além de repetir a fake news sobre a PF, elas ignoraram que o advogado de Vorcaro, Daniel Bialski, divulgou nota confirmando que o áudio era realmente de seu cliente. A irmã do ex-banqueiro, Natália Vorcaro, também já confirmou o caso e uma perícia nos áudios confirmou a autenticidade da voz e a ausência de qualquer edição no material. Ambas as informações estão disponíveis na reportagem de capa de VEJA divulgada na quinta, 15.

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+ Ouça áudio em que irmã de Vorcaro relata ‘torturas’ na prisão, e diz que banqueiro quer falar tudo

Na sabatina realizada com Flávio Bolsonaro, aliás, o candidato do PL lembrou a denúncia de Vorcaro que atinge Lula, mas foi interrompido pela entrevistadora Renata Lo Prete quando citou que o pagamento do filme do Lula foi “por fora”. Ela alegou que as sabatinas presidenciais estavam pautadas por fatos respaldados por investigações de órgãos competentes ou pela apuração do jornalismo da Globo. No decorrer da entrevista, Flávio Bolsonaro falou também da demissão recente do diretor-geral Frederic Kachar, da Globo, após a revelação de diálogos entre esse executivo e Vorcaro sobre festas e conteúdos editoriais dos veículos do grupo Globo.

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A sabatina de Lula ocorreu no dia anterior, quinta, 15, e nada lhe foi perguntado sobre as denúncias de Vorcaro. Na atual gestão de Lula, a Globo triplicou os ganhos com publicidade federal no governo. Apenas com verbas da Secretaria de Comunicação (Secom), a Globo faturou mais de R$ 274 milhões desde janeiro de 2023 até agora.

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