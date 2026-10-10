A capa de VEJA com áudio e denúncias de Vorcaro: 6 mitos e verdades sobre a reportagem

Gerou enorme repercussão política a última capa de VEJA a respeito das denúncias de Daniel Vorcaro sobre pagamentos ao documentário de Lula e ao Instituto Lula como um “pedágio” para o banqueiro ter acesso dentro do governo aos fundos de pensão das estatais. A reportagem em questão trouxe um áudio do próprio Vorcaro falando sobre o assunto, além de documentos com informações discutidas pelos advogados dele na Procuradoria-Geral da República e prints de mensagens do celular do banqueiro falando dos encontros com Alexandre Padilha, conversas com membros do gabinete do ministro e agendas com a diretoria do Postalis, o fundo de previdência privada dos Correios.

O impacto da reportagem gerou reações da campanha de Lula, do governo federal, da Polícia Federal e de muitos aliados do petismo. Algumas dessas reações tiveram como objetivo tentar lançar uma nuvem de dúvida sobre a matéria de VEJA, outras simplesmente são fake news a respeito do caso. Confira a seguir os principais mitos e verdades sobre a capa de VEJA:

1. O áudio de Vorcaro é falso — Conforme informou o advogado de Vorcaro em nota oficial, o áudio é verdadeiro e a voz é de Vorcaro.

2. O áudio de Vorcaro foi editado — Conforme já informou VEJA em matéria sobre o caso, a voz do interlocutor que conversa com Vorcaro foi suprimida no corte final, de forma a proteger o sigilo da fonte. Foram suprimidas cinco falas curtas dos áudios publicados para proteger a fonte (um direito garantido pela Constituição), totalizando 15 segundos de cortes.

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3. O áudio de Vorcaro não consta na delação — Em nenhum momento a reportagem de VEJA afirma que o áudio consta na delação. O que foi levado ao conhecimento da PGR, por meio dos advogados de Vorcaro, foi o relato de Vorcaro sobre o financiamento do documentário Lula, o pagamento ao Instituto Lula e o objetivo desses pagamentos (acessar fundos de pensão das estatais).

4. A Polícia Federal nega que Vorcaro tenha afirmado que ele financiou documentário sobre Lula — A reportagem de VEJA não diz que a confissão de Vorcaro foi feita à PF.

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5. A PGR nega que Vorcaro tenha afirmado em depoimento ou apresentado documentos sobre um suposto financiamento ao documentário de Lula — Novamente, não é o que está dito na reportagem de VEJA. O que a matéria diz é que Vorcaro, por meio de seus advogados, apresentou a história à PGR, prometendo entregar documentos e provas a respeito da denúncia caso a delação fosse aceita (o que não ocorreu por decisão da própria PGR).

6. Juristas pedem que PF investigue fake news publicada pela VEJA — Alguns veículos de imprensa estão usando o termo “juristas” em manchetes para ocultar que, na verdade, quem está espalhando fake news contra a reportagem de capa de VEJA é a coordenação da campanha presidencial de Lula.

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Portanto, o que não se pode colocar mais em discussão é o que Vorcaro realmente disse. Isso é um fato. Como defende a reportagem de capa e a cobertura de VEJA sobre o caso, o que as autoridades precisam fazer é interrogá-lo, checar as provas que ele diz ter em mãos sobre as denúncias relacionadas a Lula e outras autoridades e tomar as devidas providências criminais contra os envolvidos — sejam elas as autoridades citadas, seja o próprio Vorcaro, se ele estiver mentindo.

Doa a quem doer.