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Brasil

Defesa de Daniel Vorcaro confirma que áudio sobre Lula é do banqueiro

'A voz realmente é dele', diz o advogado criminalista Daniel Bialski

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 17h07 | Atualizado em 9 out 2026, 17h32
COLABORAÇÃO - Vorcaro: a partir da prisão, ocorrida há três meses, início de negociação para uma delação premiada
Daniel Vorcaro: áudios revelados por VEJA mostram banqueiro relatando propina paga ao Instituto Lula e ao filme sobre o presidente (Polícia Penal/.)
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Defesa de Daniel Vorcaro confirma que áudio sobre Lula é do banqueiro Priorize VEJA no Google

Diante de todas as especulações levantadas por aliados do presidente Lula sobre as revelações envolvendo o áudio em que Daniel Vorcaro relata pagamentos de propina ao Instituto Lula e ao filme do presidente, o advogado Daniel Bialski, que defende o banqueiro nas investigações do caso Master no STF, confirmou, nesta terça, ao Radar a fala do cliente.

“A voz realmente é dele nos áudios, porém não sei quando e em qual circunstâncias isso foi gravado”, diz Bialski.

O advogado, que assumiu a defesa do banqueiro para elaborar uma nova proposta de delação, afirma que só o cliente poderá “confirmar ou não o teor dos fatos” tratados por Vorcaro na gravação revelada por VEJA.

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Leia a nota enviada exclusivamente ao Radar:

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“Robson, boa tarde. Você não falou comigo antes, mas o que posso dizer é o que passei para todos os demais jornalistas. Eu não era advogado do Daniel quando das tratativas de colaboração, e assim não sei sobre esse anexo. Ainda, afirmo que ele não prestou nenhum depoimento para a Polícia Federal ou qualquer outro órgão sobre isso. Para mim, ele nunca fez alusão sobre esse tema. A voz realmente é dele em um dos áudios, porém não saberia dizer quando e em qual circunstâncias isso foi gravado. Só o cliente, futuramente, poderá confirmar ou não o teor dos fatos”, diz Bialski. 

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