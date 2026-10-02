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Brasil

As conversas de Ronaldo Fenômeno com Daniel Vorcaro e um empréstimo ao Cruzeiro

Ex-jogador participava de festas e tinha uma relação de amizade com o dono do Banco Master

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 07h01 | Atualizado em 2 out 2026, 07h56
Ronaldo Fenômeno, de camisa azul clara, e um homem de terno escuro e camisa branca sorriem para a câmera, sentados à mesa. Ao fundo, quadros e uma escada de madeira com corrimão de vidro
 (./.)
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As conversas de Ronaldo Fenômeno com Daniel Vorcaro e um empréstimo ao Cruzeiro Priorize VEJA no Google

Entre tantas celebridades que gravitavam no sistema de festas e de negócios do “irmão” Daniel Vorcaro no Banco Master, o ex-jogador Ronaldo Nazário surge em mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do banqueiro pedindo ajuda para obter recursos ao Cruzeiro em 2024.

“Irmão, tudo bem? Tá indo amanhã para Londres, né? Pena não poder ir. Tô indo para Miami. Tenho trampo lá com Itaú no Miami Open. Preciso de uma ajuda tua. Como fomos eliminados da Copa do Brasil, deixamos de ter um dinheiro que contávamos e estamos apertados para fluxo de caixa. Gabriel Lima (CEO Cruzeiro) tá indo para Londres. Ele pode te encontrar e explicar melhor essa operação”, escreve Ronaldo para Vorcaro em março de 2024.

“Fala, irmão. Deixa comigo que falo com ele. Conte comigo”, responde Vorcaro.

“Vontade de tá aí com vocês em Londres. Mandem foto lá no grupo”, diz o ex-jogador.

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“Sim! Você podia ir! Vai fazer falta, mas vamos ter outras esse ano. Vamos encaixar essa agenda”, diz Vorcaro.

Alguns dias depois, o jogador agradece ao banqueiro pela ajuda ao clube: “Amigo, o empréstimo saiu lá para o Cruzeiro! Muito obrigado, irmão!” Não há informação sobre quanto foi liberado ao clube.

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Ronaldo diz a Vorcaro que tentaria ir para a viagem de Londres que envolveria o famoso evento com autoridades do governo, do Congresso e do STF, em abril de 2024. As mensagens mostram que o ex-jogador também era figura frequente em festas de Vorcaro dentro e fora do Brasil.

Os dois se tratavam como amigos. Nessa lógica, o ex-jogador realizava favores ao banqueiro, como conseguir entradas vips em um jogo do Inter Miami CF, time em que joga Lionel Messi, em Miami, diretamente com o dono do clube David Beckham ou abrir caminhos para Vorcaro em Ibiza o balneário da elite festiva na Europa.

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“Irmão, falei como David Beckham. Ele tá conseguindo as coisas para vocês. Me manda aí quem vai lá para o jogo, quantas pessoas são, para ele organizar. Eu preciso mandar isso ainda hoje, tá, porque está sold out o jogo, mas ele vai conseguir lá”, diz Ronaldo a Vorcaro naqueles dias. “Pedi para ele te atender e apresentar o Messi depois do jogo”, complementou Ronaldo.

Meses depois, Ronaldo aciona Vorcaro. “Irmão, saudades. Tá sumidinho”, diz o ex-jogador. “Também, pô! Vamos trombar nesse verão em algum lugar! Final de semana que vem devo passar na região de Ibiza. Se tiver um canal para arrumar barco ou vila top em Ibiza, me passa? Tô procurando e você é o Rei de lá rs”, escreveu Vorcaro.

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“Meu brother acha tudo lá para você em Ibiza. Vou avisar que você vai chamar ele”, diz Ronaldo, encaminhando um contato de um conhecido ao banqueiro.

Meses depois dessa conversa, ocorreria a noite de pizza para Ronaldo na casa de Luciano Huck, para a qual Vorcaro foi convidado a discutir a candidatura do ex-jogador ao comando da CBF. Ambos já tinham, portanto, uma sólida relação.

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Em dado momento, quando ainda comandava a SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno marcou de assistir um jogo da Seleção na casa dele com um grupo de amigos que tinha em comum com Vorcaro. “Ver um jogo sem sofrer deve ser legal. Nem sei mais o que é isso”, diz o ex-jogador. “O combo Curinthia, Cruzeiro e Valladolid tá matando”, responde outro integrante do grupo. “Tá f…”, diz Ronaldo.

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