Após navio colidir com a Ponte Rio-Niterói, técnicos dão aval

Após o navio São Luiz, que estava à deriva na Baía de Guanabara, se chocar com a Ponte Rio-Niterói no início da noite desta segunda-feira, 14, o trânsito só foi liberado parcialmente a partir das 21h30 – mais de três horas após o acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro faixas foram liberadas no sentido Niterói e apenas duas para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, justamente no lado que teve o guarda-corpo junto à via de rolamento atingida. Especialistas avaliaram a estrutura ainda na noite de ontem e verificaram que a estrutura não sofreu danos graves.

A mesma informação foi confirmada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. “equipe técnica vistoriou os pilares 71, 72 e 73 e não detectou nenhuma avaria na estrutura (infra e meso). Avaliação nos aparelhos de apoio estão indicando danos de pequena monta”, escreveu em seu perfil no Twitter. A concessionária Ecoponte, responsável por sua administração, informou que o fechamento parcial, no sentido da capital fluminense, é necessário até que sejam feitos os reparos no guarda-corpo danificado com o impacto. No início desta manhã, informou ainda a concessionária, equipes de engenharia farão uma nova vistoria na estrutura da rodovia.

Depois do caos ocorrido na noite de ontem nos acessos à ponte tanto no Rio quanto em Niterói, onde o trânsito deu um nó, o temor hoje se deve à volta do feriadão. Principal ligação entre as duas cidades, a expectativa é que 250 000 veículos passem pelo local, sobretudo vindo da Região dos Lagos fluminense.

O navio graneleiro São Luiz que atingiu a ponte, após ser levado pelo vento na direção da estrutura, estava ancorado na Baía de Guanabara desde 2016. O acidente ocorreu no momento de uma mudança de tempo no Rio e a âncora da embarcação, cujo peso supera 7 toneladas, se soltou do fundo do mar. Como o São Luiz, há cerca de outros cem navios adernados na Baía, em péssimas condições, vários deles condenados à sucata.

No momento do acidente, o tráfego na Ponte Rio-Niterói fluía normalmente. Vários motoristas se assustaram com o impacto.