Navio à deriva bate na Ponte Rio-Niterói; veja vídeo

Um incidente envolvendo um navio que estava à deriva provocou o fechamento da Ponte Rio-Niterói no início da noite desta segunda-feira, 14, nos dois sentidos. A embarcação colidiu com a estrutura, que liga os dois municípios fluminenses, provocando um forte impacto. Segundo motoristas que passavam pelo local no momento, a estrutura chegou a balançar com o impacto. Testemunhas também afirmaram que no instante da batida do navio ventava muito no local.

Um vídeo gravado pelo motorista Alexandro Belott, que testemunhou o acidente de dentro do carro, impressiona pelas imagens e o impacto. No momento da batida, o veículo chega a balançar e a câmera cai no chão. A colisão do navio ocorreu justamente quando a capital fluminense entrou em estágio de mobilização devido à fortes ventos, que chegaram a 57,4 km/h na região do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. A informação até o momento é que três rebocadores tentam resgatar a embarcação. Equipes da Marinha, da Capitania dos Portos, da Guarda Portuária e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizadas.

O fechamento da ponte, que possui 14 quilômetros e é a principal ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói, é uma medida de precaução. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o navio se aproximou de um dos pilares. De acordo com as primeiras informações da concessionária Ecoponte, houve uma colisão leve da embarcação com o guarda corpo da ponte. Especialistas avaliam se houve algum dano na base da ponte e na via de rolamento.

Veja o vídeos do instante do acidente:

