Após fiasco de 2024, Datena já tem um novo projeto eleitoral

Depois de quatro desistências em disputas pela Presidência da República, uma campanha à Prefeitura de São Paulo da qual disse ter se arrependido e um histórico de sucessivos recuos eleitorais, José Luiz Datena voltou a anunciar um projeto político. O apresentador oficializou a pré-candidatura a deputado federal pelo PSB e afirmou que pretende disputar uma vaga na Câmara nas eleições de outubro, a convite do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Se confirmar a candidatura, será apenas a segunda vez que Datena levará uma campanha até as urnas desde que passou a flertar com a política, há mais de três décadas.

O histórico, porém, recomenda cautela. Desde os anos 1990, o apresentador passou por doze partidos e acumulou anúncios de candidaturas que nunca saíram do papel. Somente para a Presidência da República foram quatro desistências. Em 2021, por exemplo, chegou a afirmar, em entrevista à seção Páginas Amarelas, de VEJA, que concorreria ao Palácio do Planalto, mas abandonou o projeto antes mesmo do início da campanha eleitoral. Em outras ocasiões, repetiu o roteiro: lançou o nome, articulou filiações partidárias e acabou desistindo antes do registro da candidatura.

A exceção foi a eleição municipal de 2024, quando disputou a Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. A campanha, entretanto, acabou marcada por um episódio que dominou o noticiário nacional. Durante um debate promovido pela TV Cultura, Datena agrediu o então candidato Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada após uma troca de acusações. O apresentador foi expulso do debate, enquanto Marçal deixou o estúdio alegando precisar de atendimento médico.

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A repercussão da agressão não se converteu em votos. Depois de iniciar a corrida entre os primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto, Datena terminou a eleição com menos de 2% dos votos válidos — o pior desempenho do PSDB em uma disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Nem o próprio candidato escondeu a frustração. No dia da votação, afirmou que havia se arrependido de levar a campanha até o fim. Horas depois, ao comentar o resultado, reconheceu que entrou na disputa sem disposição para fazer campanha. “Sabia que o desempenho ia ser péssimo”, afirmou na ocasião. “Poupei vocês nas agendas de rua.”

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Apesar do desfecho, a campanha não foi modesta. Segundo a prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral, Datena declarou patrimônio superior a 38 milhões de reais e movimentou quase 6 milhões de reais durante a disputa. Desse total, cerca de 3,7 milhões de reais foram destinados pelo PSDB. O então candidato também repassou 357.000 reais para outras candidaturas e partidos.

Agora no PSB, legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin, Datena volta ao cenário eleitoral com um objetivo diferente. Em vez de disputar um cargo majoritário, diz que pretende concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

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A mudança de estratégia pode representar a tentativa de tornar viável um projeto político que, até aqui, foi marcado por anúncios, recuos e recomeços. A principal incógnita, entretanto, permanece a mesma das eleições anteriores: se a pré-candidatura será levada adiante — e, caso seja confirmada, com qual intensidade o apresentador se dedicará à campanha.

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