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Brasil

Datena deixa emissora estatal após três meses para concorrer às eleições

Apresentador estreou na TV Brasil em março deste ano

Por Anna Satie e Laila Nery 8 jun 2026, 14h33 | Atualizado em 8 jun 2026, 14h44
O candidato José Luiz Datena (PSDB)
O apresentador José Luiz Datena (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
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A Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) comunicou nesta segunda, 8, que encerrou o contrato com o apresentador José Luiz Datena, por decisão dele, que vai concorrer nas eleições deste ano.

Ainda não há confirmação quanto ao cargo. Recentemente, ele migrou do PSDB para o PSB, e é cotado para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados a convite do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Desde 1992, o apresentador já passou por doze partidos diferentes e ensaiou diversas candidaturas. A única que ele levou a cabo foi à Prefeitura de São Paulo em 2024, quando teve pouco menos de 2% dos votos.

Datena estreou um programa de entrevistas na TV Brasil há menos de três meses, em 10 de março deste ano. O contrato dele previa um salário de 1,44 milhão de reais por ano para apresentar o programa semanal de entrevistas “Na Mesa com Datena”. Ele também tinha um programa diário, “Alô Alô Brasil”, na Rádio Nacional.

Segundo a EBC, Datena vai continuar no ar até o dia 30 deste mês, como prevê a legislação eleitoral. Leia a nota da emissora:

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A Diretoria Executiva da EBC foi comunicada pelo jornalista José Luiz Datena da sua decisão pessoal de encerrar o contrato com a empresa para que possa participar do processo eleitoral deste ano.

A diretoria da EBC agradece ao profissional pela dedicação nos serviços prestados ao longo de 2026 tanto à frente do programa Na Mesa com Datena na TV Brasil e de Alô Alô Brasil na Rádio Nacional.

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Em sua passagem pelos veículos da EBC, Datena manteve o profissionalismo que marcou sua carreira, como um dos grandes comunicadores deste país.

Seguindo a legislação eleitoral, a participação do jornalista na grade será mantida somente até o dia 30 deste mês. A nova composição da grade será informada assim que houver definição do Comitê de Programação e Rede da empresa.

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José Luiz Datena
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