Ao TSE, Defesa dirá que não fez auditoria paralela das urnas

Atualizado em 18 out 2022, 12h15 - Publicado em 18 out 2022, 12h13

O Radar mostrou mais cedo que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que o Ministério da Defesa apresente documentos existentes sobre eventual auditoria das urnas durante o primeiro turno, com a correspondente fonte do recurso empregado na operação.

Em resposta ao ministro, fontes do Ministério da Defesa disseram ao Radar que as Forças Armadas irão informar a Moraes que não realizaram auditoria de urnas no primeiro turno.

“À luz de uma resolução do TSE, não cabe às entidades fiscalizadoras a realização de auditoria. Portanto, a equipe técnica das Forças Armadas, estritamente dentro da legalidade, não fez auditoria das urnas, limitando-se, tão somente, à fiscalização do sistemas eletrônico de votação naquilo que é previsto nas normas baixadas pelo TSE”, disse uma fonte do governo.