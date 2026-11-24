O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho se manifestou nesta segunda-feira, 23, sobre o fim de seu casamento com a também ex-governadora Rosinha Garotinho. Em uma publicação nas redes sociais, acompanhada de um vídeo de pouco mais de sete minutos, ele refletiu sobre o término da relação e lamentou os comentários feitos após o anúncio da separação.

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“Nem todo amor que termina foi um erro. Às vezes, uma relação chega ao fim porque já cumpriu aquilo que tinha para cumprir”, escreveu Garotinho no X. Na mensagem, ele ponderou que o fim de um relacionamento não significa necessariamente fracasso e que as experiências afetivas deixam aprendizados sobre entrega, limites e amadurecimento: “Existe uma tendência a acreditar que, se alguém foi embora, perdemos. Se não funcionou, fracassamos. Se fomos deixados, talvez não tenhamos sido suficientes. Mas nem sempre é assim”.

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No vídeo, o ex-governador também demonstrou incômodo com a repercussão da notícia e criticou pessoas que teriam comemorado o rompimento. “Muitas pessoas quase que comemorando o fim de um relacionamento. Que tristeza isso. Que maldade colocada por algumas pessoas em algumas insinuações”, afirmou.

O anúncio do término foi feito por Rosinha no domingo, 22. Em comunicado publicado nas redes sociais, ela atribuiu a decisão a “diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos”. A ex-governadora também pediu privacidade e respeito à história construída pelos dois.

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Casados desde 1981, Anthony e Rosinha construíram uma trajetória conjunta na política fluminense. Ele governou o Rio de Janeiro entre 1999 e 2002, enquanto ela comandou o estado de 2003 a 2006 e também foi prefeita de Campos dos Goytacazes. O casal tem dez filhos, cinco biológicos e cinco adotivos.