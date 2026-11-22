Rosinha Garotinho anunciou o fim do casamento com Anthony Garotinho (Republicanos) após mais de quatro décadas juntos. A ex-governadora comunicou a separação pelas redes sociais neste domingo, 22, encerrando uma união que começou em 1981 e marcou também a história política do Rio de Janeiro. Além da vida familiar, os dois dividiram longa trajetória na política fluminense.

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O marido governou o estado entre 1999 e 2002, quando tentou conquistar a Presidência e perdeu para Lula (PT). Já Rosinha foi eleita sua sucessora, tornando-se a primeira mulher eleita governadora do Rio. O casal também comandou, em diferentes períodos, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes. Rosinha tem 10 filhos com Anthony, sendo cinco biológicos e cinco adotivos.

A seguir, a íntegra da nota de Rosinha:

“Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos. Minha vida pessoal e as razões que envolvem essa decisão dizem respeito exclusivamente a nós e devem ser preservadas. Não cabe a terceiros julgar, especular ou tirar conclusões sobre uma história que só nós conhecemos por inteiro. Independentemente de qualquer circunstância, foram quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios e uma trajetória que merece, acima de tudo, respeito. Peço, portanto, respeito à nossa privacidade, à nossa história e a tudo o que vivemos até aqui. Com carinho, Rosinha”.

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