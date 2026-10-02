Anac e FAB se pronunciam sobre morte de Lito Sousa

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A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Força Aérea Brasileira (FAB) lamentaram a morte de Lito Sousa, piloto e influenciador fundador do canal Aviões e Músicas. Ele faleceu aos 59 anos, após rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob. Ambos os órgãos destacaram seu valioso legado na divulgação da aviação brasileira.

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A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Força Aérea Brasileira (FAB) lamentaram a morte do piloto e influenciador Lito Sousa, fundador do canal Aviões e Músicas. Ele morreu aos 59 anos, na quinta-feira, 1º, após enfrentar a rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara e sem cura.

Em nota, a Anac destacou a trajetória de Lito na área de manutenção aeronáutica e sua contribuição para aproximar o público brasileiro do universo da aviação. A agência afirmou que ele se tornou uma das principais referências na divulgação de conhecimento sobre o setor. “A aviação brasileira perde hoje um de seus grandes divulgadores. Fica o legado de quem fez do conhecimento uma ponte entre a aviação e a sociedade”, afirmou o órgão.

A FAB também prestou homenagem a Lito. Em nota assinada pelo Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, a instituição destacou o legado do influenciador. “Não está apenas no que ele ensinou sobre a aviação. Está nas pessoas que alcançou, nas histórias que preservou, nas amizades que construiu e na forma como mostrou que, por trás da aeronave, existem sonhos, sentimentos e vidas”. Ao final do comunicado, a Força Aérea Brasileira escreveu: “Lito, receba, onde quer que esteja, a nossa continência”.

Lito Sousa ficou conhecido pelo canal Aviões e Músicas, que reúne mais de 4 milhões de inscritos no YouTube. Em agosto, ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e de rápida progressão.

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