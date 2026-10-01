Lito Sousa, influenciador especialista em aviação, morre aos 59 anos após luta contra doença rara

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O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa faleceu aos 59 anos devido à Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica rara e sem cura. Lito, conhecido pelo canal ‘Aviões e Músicas’ e autor de ‘Onde Morrem os Aviões’, havia compartilhado o rápido avanço da doença com seus milhões de seguidores. Sua esposa, Mila Seidl, lamentou a perda do ‘grande comandante’.

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O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu aos 59 anos, após enfrentar uma rápida evolução da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e sem cura. A morte foi comunicada nesta quinta-feira, 1º, pelo perfil oficial do influenciador nas redes sociais. Lito havia revelado o diagnóstico no fim de agosto e passou a compartilhar com os seguidores detalhes sobre sua condição. A doença provocou uma rápida perda de movimentos e também afetou sua visão. Segundo sua esposa, Mila Seidl, a alteração na visão chegou a acontecer de um dia para o outro.

Natural do Rio Grande do Norte, Lito era piloto e mecânico de aviões e ganhou projeção na internet com o canal Aviões e Músicas, dedicado a conteúdos sobre aviação. O canal cresceu especialmente durante a pandemia e acumulava milhões de inscritos. Ele também escreveu o livro Onde Morrem os Aviões. Em julho, antes de receber o diagnóstico da doença rara, Lito havia contado aos seguidores que enfrentava um câncer de próstata. Pouco depois, passou a investigar sintomas neurológicos, incluindo dormência e perda de movimentos.

Casado com Mila Seidl desde 2016, Lito deixa um filho, Malone, de 7 anos. Em um vídeo de despedida publicado no Instagram, Mila lembrou da trajetória profissional e pessoal do influenciador. “O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo. Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando pra vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão”, disse.

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