Amiga de Lulinha comemorou indicação de Flávio Dino ao STF
Roberta Luchsinger afirmou, em 2023, que magistrado tinha 'belíssima trajetória'
A empresária Roberta Luchsinger comemorou, em 2023, a indicação de Flávio Dino ao STF. O magistrado foi descrito como tendo uma “belíssima trajetória jurídica, política e social”.
Luchsinger é próxima do também empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo de inquérito que será relatado por Dino.
A investigação será sobre a atuação de grupo de pessoas que teriam negócios possivelmente ilícitos em áreas do governo federal e poderá esbarrar na própria Luchsinger. O inquérito foi aberto a pedido da PF.
Em novembro de 2023, a empresária descreveu a escolha de Dino como “melhor notícia da semana” e publicou uma foto ao lado dele.
“Dino tem uma belíssima trajetória jurídica, política e social. Sempre se baseando nos princípios da democracia e do bom direito. Honesto, corajoso, humano, sensato, culto, inteligente, gente boa e nordestino”, escreveu, no Instagram.
Luchsinger e Lulinha entraram na mira de investigadores devido às suas relações com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.