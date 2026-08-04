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Brasil

Amiga de Lulinha comemorou indicação de Flávio Dino ao STF

Roberta Luchsinger afirmou, em 2023, que magistrado tinha 'belíssima trajetória'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 15h29 | Atualizado em 4 ago 2026, 17h15
Um homem de óculos e máscara branca ao lado de uma mulher de cabelos loiros, máscara azul, colar de pérolas e blazer bege
Flávio Dino e Roberta Luchsinger (Instagram/Reprodução)
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Amiga de Lulinha comemorou indicação de Flávio Dino ao STF Priorizar nos meus resultados Google

A empresária Roberta Luchsinger comemorou, em 2023, a indicação de Flávio Dino ao STF. O magistrado foi descrito como tendo uma “belíssima trajetória jurídica, política e social”.

Luchsinger é próxima do também empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo de inquérito que será relatado por Dino.

A investigação será sobre a atuação de grupo de pessoas que teriam negócios possivelmente ilícitos em áreas do governo federal e poderá esbarrar na própria Luchsinger. O inquérito foi aberto a pedido da PF.

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Em novembro de 2023, a empresária descreveu a escolha de Dino como “melhor notícia da semana” e publicou uma foto ao lado dele.

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“Dino tem uma belíssima trajetória jurídica, política e social. Sempre se baseando nos princípios da democracia e do bom direito. Honesto, corajoso, humano, sensato, culto, inteligente, gente boa e nordestino”, escreveu, no Instagram.

Luchsinger e Lulinha entraram na mira de investigadores devido às suas relações com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

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