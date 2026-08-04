Amiga de Lulinha comemorou indicação de Flávio Dino ao STF

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Roberta Luchsinger celebrou a indicação de Flávio Dino ao STF, destacando sua “belíssima trajetória”. Contudo, Luchsinger é próxima de Lulinha, que é alvo de um inquérito a ser relatado por Dino. Essa investigação, sobre possíveis negócios ilícitos no governo, pode inclusive envolver a própria empresária.

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A empresária Roberta Luchsinger comemorou, em 2023, a indicação de Flávio Dino ao STF. O magistrado foi descrito como tendo uma “belíssima trajetória jurídica, política e social”.

Luchsinger é próxima do também empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo de inquérito que será relatado por Dino.

A investigação será sobre a atuação de grupo de pessoas que teriam negócios possivelmente ilícitos em áreas do governo federal e poderá esbarrar na própria Luchsinger. O inquérito foi aberto a pedido da PF.

Em novembro de 2023, a empresária descreveu a escolha de Dino como “melhor notícia da semana” e publicou uma foto ao lado dele.

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“Dino tem uma belíssima trajetória jurídica, política e social. Sempre se baseando nos princípios da democracia e do bom direito. Honesto, corajoso, humano, sensato, culto, inteligente, gente boa e nordestino”, escreveu, no Instagram.

Luchsinger e Lulinha entraram na mira de investigadores devido às suas relações com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.