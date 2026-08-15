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Brasil

Amiga de Lulinha ainda luta para ter acesso a inquéritos no STF

Roberta Luchsinger é investigada em diferentes procedimentos abertos tanto no gabinete de Flávio Dino quanto no gabinete de André Mendonça

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 14h01 | Atualizado em 15 ago 2026, 14h28
Roberta Moreira Luchsinger
 (Redes sociais/Divulgação)
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Apesar de todo o barulho das últimas semanas, Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha investigada por tráfico de influência no governo Lula em diferentes inquéritos no STF, ainda não teve acesso ao conteúdo das investigações.

Roberta, que tem casos sob relatoria de Flávio Dino e de André Mendonça — as apurações contra Lulinha produziram essa raridade: dois relatores para um mesmo esquema investigado –, está no escuro.

A amiga de Lulinha ganhou notoriedade, a partir das descobertas da Polícia Federal sobre os negócios do empresário Antonio Carlos Camilo, o Careca do INSS, apontado como líder da máfia que roubou bilhões de reais de aposentados no país.

Mensagens de Roberta com o empresário e com o filho de Lula estão na origem das investigações.

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Ela também é citada num negócio que envolveu pagamento de 249.000 reais ao então chefe de gabinete de Lula na Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Depois que o pagamento veio a público, Marcola pediu demissão da equipe de campanha de Lula e alegou que o dinheiro recebido por ele teria sido um empréstimo já quitado. A PF investiga.

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