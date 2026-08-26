Aliado de Lula e relator do fim da 6×1 lidera em 1º turno no Amazonas, diz Real Time Big Data

Ler Resumo





Nova pesquisa Real Time Big Data aponta Omar Aziz como favorito para o governo do Amazonas em 2026, com 34% no primeiro turno. Roberto Cidade (22%) e Maria do Carmo Seffair (21%) estão tecnicamente empatados na segunda posição. O segundo turno mostra cenários mais equilibrados entre os três principais candidatos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) é o atual nome favorito na corrida pelo governo do Amazonas em 2026. A nova pesquisa eleitoral Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quarta-feira, 26.

No primeiro turno, Omar Aziz tem 34% das intenções de voto. O atual governador amazonense, Roberto Cidade (União Brasil), aparece com 22% do eleitorado, seguido pela empresária e professora Maria do Carmo Seffair (PL), com 21% — dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois nomes estão tecnicamente empatados na segunda posição.

Na sequência vêm o ex-prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), com 14% das intenções de voto, e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza), com 4%. Outros candidatos somam 1% do eleitorado estadual, enquanto votos nulos e brancos representam 2% e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Governador — Amazonas — 1º turno

Omar Aziz (PSD): 34%

Roberto Cidade (União Brasil): 22%

Maria do Carmo (PL): 21%

David Almeida (Avante): 14%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 4%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2%

Não sabe/não respondeu: 2%

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Relator escolhido para a PEC do governo federal que extingue a escala de trabalho 6×1, Omar Aziz é próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e concorre com apoio direto do petista. Por sua vez, Maria do Carmo Seffair é endossada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto Roberto Cidade disputa a reeleição na chapa que tem o ex-governador Wilson Lima (União Brasil) como candidato ao Senado.

Já no segundo turno, o cenário é bem mais pulverizado entre as candidaturas. Em seis cenários simulados pela Real Time Big Data, Omar Aziz aparece tecnicamente empatado com Maria do Carmo ou Roberto Cidade, que também empatam entre si — em confronto direto, os três principais candidatos venceriam o ex-prefeito David Almeida.

Continua após a publicidade

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 1)

Roberto Cidade (União Brasil): 38%

Maria do Carmo (PL): 36%

Nulo / Branco: 11%

Não sabe/não respondeu: 15%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 2)

Continua após a publicidade

Omar Aziz (PSD): 42%

Roberto Cidade (União Brasil): 41%

Nulo / Branco: 9%

Não sabe/não respondeu: 8%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 3)

Maria do Carmo (PL): 43%

Omar Aziz (PSD): 42%

Nulo / Branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 7%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 4)

Continua após a publicidade

Maria do Carmo (PL): 45%

David Almeida (Avante): 33%

Nulo / Branco: 12%

Não sabe/não respondeu: 10%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 5)

Omar Aziz (PSD): 42%

David Almeida (Avante): 35%

Nulo / Branco: 14%

Não sabe/não respondeu: 9%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 6)

Continua após a publicidade

Roberto Cidade (União Brasil): 44%

David Almeida (Avante): 34%

Nulo / Branco: 11%

Não sabe/não respondeu: 11%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amazonas entre os dias 21 e 25 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AM-09965/2026.