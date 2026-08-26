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Aliado de Lula e relator do fim da 6×1 lidera em 1º turno no Amazonas, diz Real Time Big Data

Omar Aziz tem dianteira na primeira rodada de votação, mas empata com dois rivais em confronto direto no 2º turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 08h41 | Atualizado em 26 ago 2026, 09h00
Dois homens sorridentes, ambos de terno azul, posam para foto. O da esquerda, com cabelo escuro e gravata rosa, tem a mão direita sobre a esquerda do outro. O da direita, com barba e cabelo brancos e gravata azul, tem a mão esquerda no ombro do primeiro. Ao fundo, um mapa-múndi.
O senador Omar Aziz (PSD-AM) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)
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O senador Omar Aziz (PSD-AM) é o atual nome favorito na corrida pelo governo do Amazonas em 2026. A nova pesquisa eleitoral Real Time Big Data no estado foi divulgada nesta quarta-feira, 26.

No primeiro turno, Omar Aziz tem 34% das intenções de voto. O atual governador amazonense, Roberto Cidade (União Brasil), aparece com 22% do eleitorado, seguido pela empresária e professora Maria do Carmo Seffair (PL), com 21% — dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois nomes estão tecnicamente empatados na segunda posição.

Na sequência vêm o ex-prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), com 14% das intenções de voto, e o ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza), com 4%. Outros candidatos somam 1% do eleitorado estadual, enquanto votos nulos e brancos representam 2% e outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

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Governador — Amazonas — 1º turno

  • Omar Aziz (PSD): 34%
  • Roberto Cidade (União Brasil): 22%
  • Maria do Carmo (PL): 21%
  • David Almeida (Avante): 14%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 4%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • Não sabe/não respondeu: 2%
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Relator escolhido para a PEC do governo federal que extingue a escala de trabalho 6×1, Omar Aziz é próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e concorre com apoio direto do petista. Por sua vez, Maria do Carmo Seffair é endossada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enquanto Roberto Cidade disputa a reeleição na chapa que tem o ex-governador Wilson Lima (União Brasil) como candidato ao Senado.

Já no segundo turno, o cenário é bem mais pulverizado entre as candidaturas. Em seis cenários simulados pela Real Time Big Data, Omar Aziz aparece tecnicamente empatado com Maria do Carmo ou Roberto Cidade, que também empatam entre si — em confronto direto, os três principais candidatos venceriam o ex-prefeito David Almeida.

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Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 1)

  • Roberto Cidade (União Brasil): 38%
  • Maria do Carmo (PL): 36%
  • Nulo / Branco: 11%
  • Não sabe/não respondeu: 15%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 2)

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  • Omar Aziz (PSD): 42%
  • Roberto Cidade (União Brasil): 41%
  • Nulo / Branco: 9%
  • Não sabe/não respondeu: 8%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 3)

  • Maria do Carmo (PL): 43%
  • Omar Aziz (PSD): 42%
  • Nulo / Branco: 8%
  • Não sabe/não respondeu: 7%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 4)

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  • Maria do Carmo (PL): 45%
  • David Almeida (Avante): 33%
  • Nulo / Branco: 12%
  • Não sabe/não respondeu: 10%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 5)

  • Omar Aziz (PSD): 42%
  • David Almeida (Avante): 35%
  • Nulo / Branco: 14%
  • Não sabe/não respondeu: 9%

Governador — Amazonas — 2º turno (cenário 6)

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  • Roberto Cidade (União Brasil): 44%
  • David Almeida (Avante): 34%
  • Nulo / Branco: 11%
  • Não sabe/não respondeu: 11%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Amazonas entre os dias 21 e 25 de agosto de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código AM-09965/2026.

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