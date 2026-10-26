Ala do PL pressiona Valdemar a admitir derrota de Flávio Bolsonaro e aceitar resultado da eleição

Uma ala do PL pressiona o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, para que a legenda reconheça a derrota de Flávio Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo, formado por parlamentares e governadores eleitos, sustenta que a diferença superior a 4 milhões de votos enfraquece o argumento de que a prorrogação do horário de votação teria sido responsável pelo resultado da disputa presidencial.



Valdemar se reúne com lideranças do PL nesta segunda.

A avaliação desses dirigentes é que o partido precisa admitir a vitória do petista, apesar das críticas à decisão de estender a votação. Os governadores acrescentam um argumento à pressão sobre Valdemar: desmerecer o processo eleitoral pode abrir espaço para questionamentos sobre as próprias vitórias nos estados.

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Na avaliação deles, contestar a legitimidade das urnas na disputa presidencial cria uma contradição para uma legenda que também saiu das eleições com governadores e parlamentares eleitos.

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A resistência interna ganhou força depois de Flávio se recusar a reconhecer a vitória de Lula na noite de domingo. Após a apuração, o senador vinculou sua posição à decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, de prorrogar a votação até as 19h e anunciou que pediria a anulação das eleições. A medida se aplicava às seções que ainda estavam abertas.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral