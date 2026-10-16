Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Advogado do Master tentou aproximar Daniel Vorcaro de esposa do ministro Cueva

Mensagens citam o magistrado e a mulher dele no contexto de uma festa para a qual o banqueiro foi convidado, em 2024, mas não compareceu

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 19h34 | Atualizado em 16 out 2026, 21h09
Ricardo Villas Bôas Cueva, futuro corregedor nas eleições de 2026
O ministro Cueva é o atual corregedor da Justiça Eleitoral (Alejandro Zambrana/Secom/TSE)
Continua após publicidade
Advogado do Master tentou aproximar Daniel Vorcaro de esposa do ministro Cueva Priorize VEJA no Google

Em 2024, Fábio Medina Osório, um dos advogados que atuavam para Daniel Vorcaro defendendo interesses do Banco Master, ofereceu ao banqueiro uma oportunidade única em Brasília.

O jurista contou ao bilionário que iria fazer uma festa na capital federal, naqueles dias de 2024, com a presença da “cúpula do Judiciário e de representantes dos outros poderes da República”.

“Colocarei você numa mesa com a PGFN (integrantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e o Gonet (chefe da PGR)”, disse Medina. 

O advogado relatou ao banqueiro que viriam “vários ministros do STJ” e que cerca de 400 convidados já haviam confirmado presença.

Siga

Se Vorcaro comparecesse ao evento, segundo Medina, teria relação direta com o ministro do STJ e atual corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva.

Continua após a publicidade

Segundo o advogado disse a Vorcaro, a mulher do ministro Cueva atuaria, naqueles dias, como “parceira para resolver o assunto da transação”.

E ministro Cueva com esposa, que é a minha parceira para resolver o assunto da transação”, disse Medina, sem detalhar que negócio era esse.

O Radar apurou que a advogada Adriana Queiroz, mulher do magistrado, atuou juntamente com Medina em dois acordos extrajudiciais com a União, mas nenhum teria relação com o Banco Master. A suposta “parceria” envolveria assuntos ainda em tratativa com o banqueiro por parte de Medina, que já atuava no chamado “caso Ulbra”.

Continua após a publicidade

Apesar das presenças ilustres citadas pelo advogado, Vorcaro não estava animado a comparecer para conhecer Cueva e sua mulher. Medina insistia:

“Preciso saber se você vem para te colocar na mesa da procuradora-geral da Fazenda Nacional, do Isaac e do ministro Cueva do STJ”, disse Medina.

O advogado tentava mostrar prestígio para que o dono do Master fosse ao convescote. Ele cita, além de Gonet e do ministro Cueva, o ministro do STF Nunes Marques, o chefe da AGU, Jorge Messias, e outras personalidades com potenciais convidados que estariam na festa.

Continua após a publicidade

Vorcaro acabou declinando o convite em função de compromissos familiares naqueles dias e perdeu o evento que foi descrito em jornais locais como “a festa mais impactante de Brasília dos últimos anos”.

Se tivesse ido ao convescote, teria encontrado, de fato, com Cueva, com Gonet e outras figuras da “cúpula do Judiciário e dos outros poderes da República”.

O Radar procurou o ministro Cueva, que enviou a seguinte nota: O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva mantém amizade pessoal com Fábio Medina Osório há mais de duas décadas, e as famílias de ambos são próximas. O ministro jamais esteve ou conversou com Daniel Vorcaro e nunca aceitou, em qualquer circunstância, tentativa de acesso alheia ao devido processo legal”.

Continua após a publicidade

O advogado Medina Osório, por sua vez,  disse que a mulher de Cueva era uma “potencial parceira de trabalho” em uma transação tributária envolvendo a Ulbra, um tema de interesse de Vorcaro na época, mas que o negócio não foi para frente.

“A referência a Adriana Queiroz foi no sentido de apresentar a Vorcaro uma potencial parceira de trabalho minha para lhe auxiliar numa eventual transação tributária na Ulbra. No entanto, ele não compareceu ao evento, eu não participei da transação tributária envolvendo a Ulbra e oferecemos ao Vorcaro a oportunidade de realizar um compliance investigativo em suas estruturas para propor um acordo de leniência com o Banco Central, o que foi recusado por ele. Posteriormente, rompemos o contrato, registramos em ata notarial todos os diálogos e comunicamos irregularidades a auditoria independente, diz Medina Osório.

Leia o posicionamento do advogado na íntegra:

Continua após a publicidade

“Atuei contra Vorcaro na Ulbra. Depois fizemos acordo de non litigation. Eu o convidei para o aniversário da minha filha. Minha ideia era apresentá-lo a pessoas que considerava e considero relevantes. Não me passava pela cabeça que Vorcaro fosse um corruptor, ou estivesse envolvido com crimes de lavagem de dinheiro e outros delitos dessa gravidade. Até então, havíamos diagnosticado problemas de gestão temerária de instituição e a ideia era remediar. A referência a Adriana Queiroz foi no sentido de apresentar a Vorcaro uma potencial parceira de trabalho minha para lhe auxiliar numa eventual transação tributária na Ulbra. No entanto, ele não compareceu ao evento, eu não participei da transação tributária envolvendo a Ulbra e oferecemos ao Vorcaro a oportunidade de realizar um compliance investigativo em suas estruturas para propor um acordo de leniência com o banco central, o que foi recusado por ele. Posteriormente, rompemos o contrato, registramos em ata notarial todos os diálogos e comunicamos irregularidades a auditoria independente.”

Publicidade
TAGS:
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).