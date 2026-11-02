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Brasil

‘Adorava a liberdade’, diz mãe de copiloto morta em acidente com jato na Flórida

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, morreu no domingo em queda de aeronave

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 14h16 | Atualizado em 2 nov 2026, 15h37
Jovem mulher de cabelos castanhos e camisa rosa listrada sorri para a câmera dentro da cabine de um avião, com o painel de controle e instrumentos visíveis ao fundo
A copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, morta em acidente nos EUA (@itsnatfilg/Threads/Reprodução)
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‘Adorava a liberdade’, diz mãe de copiloto morta em acidente com jato na Flórida Priorize VEJA no Google

A copiloto de um jato que explodiu ao se chocar com o chão na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo, 1º, foi identificada como Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, de acordo com o jornal New York Post. De família brasileira, a jovem completaria 21 anos em janeiro de 2027 e estava apta a pilotar desde os 17 anos. Na queda, nove pessoas morreram. Segundo publicou o jornal americano, a mãe de Nathalia, Camila, afirmou que a filha sempre sonhou em pilotar aviões. “Eu queria que ela vivesse o sonho dela, mas eu sabia que o sonho dela seria a coisa que a levaria para longe de mim”, disse Camila ao periódico americano.

Ainda ao jornal New York Post, Camila disse que “estava muito orgulhosa dela. Eu sabia que ela estava vivendo o sonho dela”. A mãe da jovem também concedeu entrevista ao The New York Times e afirmou que a filha “adorava a liberdade” e que “era completamente diferente ver o mundo do alto”.

Queda do avião

O jatinho executivo caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach e explodiu em uma enorme bola de fogo. O impacto abriu uma cratera no asfalto e espalhou destroços nas proximidades da Military Trail, uma via movimentada da região. Não houve registro de vítimas em solo.

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+ Vídeo: o relato assustador do piloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas

O avião era um Learjet 60, aeronave particular que havia decolado do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36 (horário local), com destino às Bahamas. A queda aconteceu por volta das 12h50, pouco mais de duas horas depois da partida. Segundo dados do site de monitoramento aéreo FlightRadar24, a última velocidade registrada antes do impacto foi de aproximadamente 430 quilômetros por hora.

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O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, classificou o episódio como uma “tragédia horrível” em publicação nas redes sociais. Ele informou que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) enviaria uma equipe para auxiliar a investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

Investigação e danos na região

O NTSB enviou investigadores para apurar as circunstâncias do acidente. A análise deverá considerar os registros de voo, as comunicações da tripulação, as condições meteorológicas e os destroços da aeronave. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das nove pessoas que estavam a bordo.

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Após a queda, aproximadamente 600 moradores de um conjunto residencial de casas móveis nas proximidades foram retirados de suas casas por precaução. O impacto também provocou danos à infraestrutura local, incluindo ao sistema de abastecimento de água. Segundo autoridades do condado de Palm Beach, a Military Trail deverá permanecer fechada por pelo menos 30 dias para as obras de recuperação.

O acidente aconteceu nas proximidades de Cresthaven, a cerca de 14 quilômetros de Mar-a-Lago, propriedade do presidente Donald Trump em Palm Beach. Trump havia deixado a região a bordo do Air Force One aproximadamente uma hora antes da queda, após passar a manhã no resort.

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