‘Adorava a liberdade’, diz mãe de copiloto morta em acidente com jato na Flórida

Ler Resumo





A copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, de família brasileira, estava entre as nove vítimas da queda de um jatinho na Flórida. O acidente ocorreu no domingo, 1º, quando a aeronave explodiu em uma área residencial. A mãe de Nathalia relatou o sonho da filha em pilotar. Entenda os detalhes da tragédia e a investigação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A copiloto de um jato que explodiu ao se chocar com o chão na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo, 1º, foi identificada como Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, de acordo com o jornal New York Post. De família brasileira, a jovem completaria 21 anos em janeiro de 2027 e estava apta a pilotar desde os 17 anos. Na queda, nove pessoas morreram. Segundo publicou o jornal americano, a mãe de Nathalia, Camila, afirmou que a filha sempre sonhou em pilotar aviões. “Eu queria que ela vivesse o sonho dela, mas eu sabia que o sonho dela seria a coisa que a levaria para longe de mim”, disse Camila ao periódico americano.

Ainda ao jornal New York Post, Camila disse que “estava muito orgulhosa dela. Eu sabia que ela estava vivendo o sonho dela”. A mãe da jovem também concedeu entrevista ao The New York Times e afirmou que a filha “adorava a liberdade” e que “era completamente diferente ver o mundo do alto”.

Queda do avião

O jatinho executivo caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach e explodiu em uma enorme bola de fogo. O impacto abriu uma cratera no asfalto e espalhou destroços nas proximidades da Military Trail, uma via movimentada da região. Não houve registro de vítimas em solo.

+ Vídeo: o relato assustador do piloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas

O avião era um Learjet 60, aeronave particular que havia decolado do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36 (horário local), com destino às Bahamas. A queda aconteceu por volta das 12h50, pouco mais de duas horas depois da partida. Segundo dados do site de monitoramento aéreo FlightRadar24, a última velocidade registrada antes do impacto foi de aproximadamente 430 quilômetros por hora.

Continua após a publicidade

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, classificou o episódio como uma “tragédia horrível” em publicação nas redes sociais. Ele informou que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) enviaria uma equipe para auxiliar a investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

Investigação e danos na região

O NTSB enviou investigadores para apurar as circunstâncias do acidente. A análise deverá considerar os registros de voo, as comunicações da tripulação, as condições meteorológicas e os destroços da aeronave. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das nove pessoas que estavam a bordo.

Continua após a publicidade

Após a queda, aproximadamente 600 moradores de um conjunto residencial de casas móveis nas proximidades foram retirados de suas casas por precaução. O impacto também provocou danos à infraestrutura local, incluindo ao sistema de abastecimento de água. Segundo autoridades do condado de Palm Beach, a Military Trail deverá permanecer fechada por pelo menos 30 dias para as obras de recuperação.

O acidente aconteceu nas proximidades de Cresthaven, a cerca de 14 quilômetros de Mar-a-Lago, propriedade do presidente Donald Trump em Palm Beach. Trump havia deixado a região a bordo do Air Force One aproximadamente uma hora antes da queda, após passar a manhã no resort.