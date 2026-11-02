Filha de brasileiros era copiloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas

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A copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos e filha de brasileiros, estava entre as nove vítimas do trágico acidente aéreo em Palm Beach, Flórida. Com licença de piloto desde os 17 anos e mais de 1.300 horas de voo, Nathalia sonhava com a aviação. A queda do Learjet 60, que explodiu ao atingir uma área residencial, mobilizou autoridades para investigar as causas e deixou um rastro de destruição e evacuações. Saiba mais sobre a jovem e os detalhes do acidente.

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Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos e filha de brasileiros, era copiloto do avião particular que caiu neste domingo, 1º, em Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, matando as nove pessoas que estavam a bordo.

A jovem obteve a licença de piloto privado em 2023, aos 17 anos, antes mesmo de tirar a carteira de motorista. Na época, ela cursava o último ano do ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida, e foi entrevistada pela emissora americana CBS12 News sobre sua trajetória na aviação. Nathalia contou ao veículo que começou sua formação teórica em 2020 e que também aprendeu com o pai, que pilotava por hobby.

“Eu até me gabo disso, porque as pessoas dizem: ‘Ah, você não sabe dirigir’, e eu respondo: ‘É, mas sei pilotar’”, disse ela à emissora.

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Em entrevista ao jornal americano The New York Times, a mãe de Nathalia, Camila Corteleti, afirmou que a filha já acumulava mais de 1.300 horas de voo e trabalhava profissionalmente como copiloto.

Queda do avião

O jatinho executivo caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach e explodiu em uma enorme bola de fogo. O impacto abriu uma cratera no asfalto e espalhou destroços nas proximidades da Military Trail, uma via movimentada da região. Não houve registro de vítimas em solo.

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+ Vídeo: o relato assustador do piloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas

O avião era um Learjet 60, aeronave particular que havia decolado do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36 (horário local), com destino às Bahamas. A queda aconteceu por volta das 12h50, pouco mais de duas horas depois da partida. Segundo dados do site de monitoramento aéreo FlightRadar24, a última velocidade registrada antes do impacto foi de aproximadamente 430 quilômetros por hora.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, classificou o episódio como uma “tragédia horrível” em publicação nas redes sociais. Ele informou que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) enviaria uma equipe para auxiliar a investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

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Investigação e danos na região

O NTSB enviou investigadores para apurar as circunstâncias do acidente. A análise deverá considerar os registros de voo, as comunicações da tripulação, as condições meteorológicas e os destroços da aeronave. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das nove pessoas que estavam a bordo.

Após a queda, aproximadamente 600 moradores de um conjunto residencial de casas móveis nas proximidades foram retirados de suas casas por precaução. O impacto também provocou danos à infraestrutura local, incluindo ao sistema de abastecimento de água. Segundo autoridades do condado de Palm Beach, a Military Trail deverá permanecer fechada por pelo menos 30 dias para as obras de recuperação.

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O acidente aconteceu nas proximidades de Cresthaven, a cerca de 14 quilômetros de Mar-a-Lago, propriedade do presidente Donald Trump em Palm Beach. Trump havia deixado a região a bordo do Air Force One aproximadamente uma hora antes da queda, após passar a manhã no resort.