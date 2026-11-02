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Filha de brasileiros era copiloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas

Aeronave que havia decolado do Texas com destino às Bahamas explodiu após cair em uma área residencial do condado de Palm Beach

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 14h06 | Atualizado em 2 nov 2026, 14h17
A copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos.
A copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos. (Redes sociais/Reprodução)
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Filha de brasileiros era copiloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas Priorize VEJA no Google

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos e filha de brasileiros, era copiloto do avião particular que caiu neste domingo, 1º, em Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, matando as nove pessoas que estavam a bordo.

A jovem obteve a licença de piloto privado em 2023, aos 17 anos, antes mesmo de tirar a carteira de motorista. Na época, ela cursava o último ano do ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida, e foi entrevistada pela emissora americana CBS12 News sobre sua trajetória na aviação. Nathalia contou ao veículo que começou sua formação teórica em 2020 e que também aprendeu com o pai, que pilotava por hobby.

“Eu até me gabo disso, porque as pessoas dizem: ‘Ah, você não sabe dirigir’, e eu respondo: ‘É, mas sei pilotar’”, disse ela à emissora.

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Em entrevista ao jornal americano The New York Times, a mãe de Nathalia, Camila Corteleti, afirmou que a filha já acumulava mais de 1.300 horas de voo e trabalhava profissionalmente como copiloto. 

Queda do avião

O jatinho executivo caiu em uma área residencial do condado de Palm Beach e explodiu em uma enorme bola de fogo. O impacto abriu uma cratera no asfalto e espalhou destroços nas proximidades da Military Trail, uma via movimentada da região. Não houve registro de vítimas em solo.

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+ Vídeo: o relato assustador do piloto de avião que caiu na Flórida e matou nove pessoas

O avião era um Learjet 60, aeronave particular que havia decolado do aeroporto de Austin, no Texas, às 9h36 (horário local), com destino às Bahamas. A queda aconteceu por volta das 12h50, pouco mais de duas horas depois da partida. Segundo dados do site de monitoramento aéreo FlightRadar24, a última velocidade registrada antes do impacto foi de aproximadamente 430 quilômetros por hora.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, classificou o episódio como uma “tragédia horrível” em publicação nas redes sociais. Ele informou que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) enviaria uma equipe para auxiliar a investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

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Investigação e danos na região

O NTSB enviou investigadores para apurar as circunstâncias do acidente. A análise deverá considerar os registros de voo, as comunicações da tripulação, as condições meteorológicas e os destroços da aeronave. As autoridades ainda não divulgaram a identidade das nove pessoas que estavam a bordo.

Após a queda, aproximadamente 600 moradores de um conjunto residencial de casas móveis nas proximidades foram retirados de suas casas por precaução. O impacto também provocou danos à infraestrutura local, incluindo ao sistema de abastecimento de água. Segundo autoridades do condado de Palm Beach, a Military Trail deverá permanecer fechada por pelo menos 30 dias para as obras de recuperação.

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O acidente aconteceu nas proximidades de Cresthaven, a cerca de 14 quilômetros de Mar-a-Lago, propriedade do presidente Donald Trump em Palm Beach. Trump havia deixado a região a bordo do Air Force One aproximadamente uma hora antes da queda, após passar a manhã no resort.

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