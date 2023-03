Adolescente é detido ao tentar realizar ataque com faca em escola do Rio

Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação, em passagem na escola, afirmou que a diretora notou comportamento atípico no adolescente. “Após perceber um comportamento estranho, a diretora o abordou. Foi quando ele puxou a faca em direção aos alunos da sala. A diretora conseguiu evitar que ele ferisse alguém”, escreveu o político, prometendo que a escola será atendida com psicólogos e assistentes sociais, para ajudar os alunos a lideram com o trauma do atentado.

Esse é o décimo ataque desde 2011, quando um ex-aluno da escola municipal Tasso da Silveira, em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, matou 12 pessoas, feriu outras dez e se matou. À época, as investigações mostraram que Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, agiu sozinho. Sob preceitos confusos – e com influência de ideais radicais islâmicos, planejou seu ataque. Década depois, os atentados a escolas começaram a ficar cada vez mais recorrentes no calendário da história do país.

Desta vez, com muito mais ação da internet e seus grupos – milhares – onde adolescentes são expostos a conteúdos extremistas. Nesses fóruns nazistas da internet, estudantes sem uma ética completamente moldada são impulsionados a não somente matar seus colegas, familiares e professores, como também transmitir seus atos em live stream para que outros se divirtam com assassinatos a sangue frio.

Embora o ataque no estado do Rio ainda não tenha suas motivações reveladas, uma consequência desses “chans” – fóruns extremistas onde é permitido publicar conteúdos nazistas, racistas, pedófilos, etc – foi o ataque realizado por um aluno na segunda-feira, 27, a uma escola em São Paulo. Na ocasião, uma professora morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas.