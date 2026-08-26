Acusado de vínculo com PCC apresenta renúncia na disputa eleitoral em São Paulo

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Emerson Dias Rocha, candidato a deputado estadual pelo Podemos, renunciou à sua disputa por uma vaga na Alesp após ser preso em uma operação que apura seu envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O documento de renúncia foi encaminhado pelo partido. A prisão ocorreu na semana passada, por meio de uma operação do MP-SP.

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Depois de ser preso em uma operação que apura envolvimento junto ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Emerson Dias Rocha, então candidato a deputado estadual, apresentou uma carta à Justiça Eleitoral para renunciar a tentativa de conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O documento foi encaminhado pelo partido Podemos, pelo qual ele tentava chegar ao cargo. “Por ser expressão da minha livre manifestação de vontade, firmo a presente para que produza seus jurídicos e legais efeitos, requerendo sua juntada aos autos do respectivo pedido de registro de candidatura e a consequente homologação da renúncia”, diz trecho do documento assinado na segunda-feira, 24. O pedido de renúncia foi encaminhado por dois advogados da legenda na terça-feira, 25.

Rocha foi preso na última semana diante de uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). “O principal investigado possui extensa ficha criminal e vínculo com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital, ou PCC, sendo apontado como responsável pelo conluio que envolve os demais investigados”, informou a Promotoria. Rocha tentava disputar uma eleição pela primeira vez. Natural de Belo Horizonte, ele se declarou à Justiça Eleitoral como empresário. Diante da prisão, o Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu à Justiça o indeferimento do registro de Rocha.

Na operação em que Rocha fora preso na semana passada, 21 mandados de busca e apreensão foram realizadas em Cotia, São Paulo, Jandira e São Lourenço da Serra, todas cidades paulistas, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ainda segundo a Promotoria, durante as buscas, houve a apreensão de seis veículos: Jeep Commander, Jeep Compass, Volkswagen Taos, Volkswagen Polo, Mitsubishi L200 Triton e Chevrolet Onix. Também foram recolhidos aparelhos celulares, computadores, notebook, pen drive, cartões de memória e livros com anotações, materiais que poderão contribuir para o avanço das investigações.

Crime na política

Em reportagem publicada em 8 de junho, VEJA mostrou que Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF) e instituições estaduais atuam para evitar que candidatos ligados ao crime consigam apresentar candidatura junto à Justiça Eleitoral nas próximas semanas. Operações já estão em andamento e suspeitos monitorados. Até o dia da votação, em outubro, uma das metas das autoridades é permitir também que eleitores votem de maneira livre.

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Mas as preocupações de autoridades brasileiras chegam a outros patamares também. Um deles é o problema criado por criminosos ou aliados do crime que chegam ao poder. Uma das metas dessas associações é mudar legislações que possam beneficiá-las e trancar ou evitar investigações. Na parte administrativa do Poder Público, uma das metas das organizações é saber movimentos licitatórios para lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada criadas meses antes em uma preparativa para abocanhar contratos, movimento que ocorre em maior proporção em municípios.