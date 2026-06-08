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Brasil

Por que PCC e CV ligam o alerta máximo das autoridades nas eleições de 2026

Ampliação de um 'Estado paralelo' é o que autoridades públicas tentam evitar com a aproximação do período eleitoral

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 15h28
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Urna eletrônica (Antonio Augusto/TSE)
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Por que PCC e CV ligam o alerta máximo das autoridades nas eleições de 2026 Priorize VEJA no Google

Em um movimento cada vez maior, as principais facções criminosas brasileiras tentam financiar e ocupar espaço na política para ampliar influência e domínio em uma espécie de “estado paralelo” que fortalece lavagem de dinheiro oriunda de operações ilícitas como tráfico de drogas. A situação financeira de organizações como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), com lucros bilionários, favorecem a compra de votos para direcionar votos a integrantes infiltrados nas eleições ou aos associados.

Em um primeiro momento, Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF) e instituições estaduais atuam para evitar que candidatos ligados ao crime consigam apresentar candidatura junto à Justiça Eleitoral nas próximas semanas. Operações já estão em andamento e suspeitos monitorados. Até o dia da votação, em outubro, uma das metas das autoridades é permitir também que eleitores votem de maneira livre. Isso porque, como VEJA mostrou, quase 30 milhões de brasileiros vivem sob o domínio territorial das organizações criminosas.  Ao ocuparem territórios — geralmente na ausência do Estado — facções conseguem impor suas vontades aos moradores das áreas que se tornam reféns, inclusive, em tempos de eleição.

FORÇA - Pichação do PCC em penitenciária do Rio Grande do Norte: raio de atuação ampliado e negócios expandidos
FORÇA - Pichação do PCC em penitenciária do Rio Grande do Norte: raio de atuação ampliado e negócios expandidos (Andressa Anholete/AFP)

Mas as preocupações de autoridades brasileiras chegam a outros patamares também. Um deles, é o problema criado por criminosos ou aliados do crime que chegam ao poder. Uma das metas dessas associações é mudar legislações que possam beneficiá-las e trancar ou evitar investigações. Na parte administrativa do Poder Público, uma das metas das organizações é saber movimentos licitatórios para lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada criadas meses antes em uma preparativa para abocanhar contratos, movimento que ocorre em maior proporção em municípios.

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UM BASTA - Moradores clamam por paz em favela carioca: o símbolo do Comando Vermelho ao fundo mostra quem manda
UM BASTA - Moradores clamam por paz em favela carioca: o símbolo do Comando Vermelho ao fundo mostra quem manda (Leo Correa/AFP)

As informações sobre modus operandi do crime organizado na esfera política e administrativa foram amplamente divulgadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado Federal. “Os trabalhos da Comissão evidenciaram que o crime organizado contemporâneo não busca necessariamente ocupar diretamente cargos públicos, mas sim garantir acesso ao poder e proteção dentro da esfera estatal. Essa captura se dá por múltiplas vias: o financiamento de campanhas eleitorais, a cooptação de agentes de segurança pública, a corrupção de servidores do sistema prisional, a influência sobre magistrados e membros do Ministério Público, e a infiltração em órgãos reguladores e de fiscalização”, diz trecho do relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O documento conta com mais de 220 páginas.

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Mestre em direito constitucional pela Universidade de Lisboa, o advogado Bruno Caires também defende que partidos políticos auxiliem a Justiça Eleitoral para evitar infiltrações do crime nas legendas. “Uma possibilidade é criar uma auditoria interna, ter um compliance, para filtrar quem está se candidatando ou tem pretensão de se candidatar”, afirmou.

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