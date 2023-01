Abastecimento: o próximo alvo dos bolsonaristas radicais

Forte policiamento ronda a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) no Rio de Janeiro. Diante do dia de invasões de bolsonaristas radicais que tomaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília, a Justiça do estado do Rio detectou convocação para o entorno da refinaria, que fornece combustível ao estado, e alertou o governo fluminense.

Diante da ameaça, a mesma que acontece em outros estados como o Amazonas, foi deslocado policiamento ao local, que até a meia noite deste domingo (8), tem preservado o local. A determinaão foi do governador Cláudio Castro (PL), do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As manifestações, que tomaram o dia em Brasília, já estão em estados como São Paulo, Amazonas e Rio de Janeiro.