A visita-relâmpago de Bolsonaro ao Rio

Durou pouco tempo a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na casa do filho Carlos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense. Bolsonaro voltou para Brasília, no dia em que o Tribunal Superior Eleitoral deverá concluir o julgamento sobre sua inelegibilidade. A tendência é que o placar fique em 5 a 2 contra Bolsonaro. O vice do ex-presidente na chapa à candidatura à reeleição em 2022, Braga Netto, já tem maioria para escapar da punição. O julgamento será retomado ao meio-dia desta sexta, 30.

Bolsonaro viajou para o Rio de Janeiro nesta quinta, 29. Mas decidiu ir pra Belo Horizonte e de lá voltará para Brasília. Apesar de nesta sexta manter um discurso de que segue otimista quanto à decisão do TSE, seus aliados estão convencidos de que ele ficará de fato inelegível por oito anos. Dentro do PL, caciques já avaliam que o poder do ex-presidente como cabo eleitoral tende a diminuir com uma decisão pela inelegibilidade.

