A OAB-RJ registrou no primeiro trimestre de 2026 um superávit de 32,5 milhões de reais em suas contas. Foi uma reversão no quadro recente, já no mesmo período do ano passado houve um saldo negativo de 12,3 milhões de reais.

Apesar de uma redução de 17,5% no valor da anuidade para os advogados, foi possível aumentar a arrecadação em 13,9%, por meio de campanhas de regularização e da inclusão de novas formas de pagamento e parcelamento.

Além disso, houve uma queda de 39,1% nas despesas, resultado da amortização de empréstimos e redução das dívidas. Só o endividamento bancário foi reduzido em 50%, o equivalente a 12,5 milhões de reais.

“Assim que tomei posse, demos início a uma ampla reforma administrativa, com severa redução de despesas. Tivemos que reduzir o quadro de funcionários, revisar contratos e cortar uma série de gastos. Focamos naquilo que é absolutamente necessário, que é atender bem as advogadas e os advogados de todo o Rio de Janeiro”, afirma a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.

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Com uma economia de aproximadamente 4 milhões de reais por mês nas despesas fixas, a entidade prevê uma redução total de 48 milhões até o fim de 2026. Esses recursos serão utilizados para liquidar as dívidas ainda pendentes da entidade.