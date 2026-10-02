A versão do Cruzeiro para empréstimo de Vorcaro negociado com Ronaldo Fenômeno

O CEO da SAF do Cruzeiro na época em que o ex-jogador Ronaldo Nazário aparece em mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro pedindo empréstimo para o clube mineiro, Gabriel Lima, se manifestou após a divulgação de trocas de mensagens reveladas por VEJA.

De acordo com Lima, “a operação mencionada foi uma captação de capital de giro do clube, contratada em abril de 2024, com prazo de um ano e remuneração de CDI + 6% ao ano, taxa inferior à do financiamento bancário mantido pelo clube até então”.

O empresário afirma que tudo ocorreu dentro da legalidade.

“A operação consta das demonstrações financeiras de 2024 do Cruzeiro SAF, publicadas e auditadas por auditoria independente. A operação integrou a diligência que precedeu a venda da SAF. A obrigação foi integralmente quitada. A contratação ocorreu em abril de 2024, mais de um ano e meio antes da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central e da deflagração da Operação Compliance Zero, ocorridas em novembro de 2025”, completa o texto.

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Mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do banqueiro pedindo ajuda para obter recursos ao Cruzeiro em 2024.

“Irmão, tudo bem? Tá indo amanhã para Londres, né? Pena não poder ir. Tô indo para Miami. Tenho trampo lá com Itaú no Miami Open. Preciso de uma ajuda tua. Como fomos eliminados da Copa do Brasil, deixamos de ter um dinheiro que contávamos e estamos apertados para fluxo de caixa. Gabriel Lima (CEO Cruzeiro) tá indo para Londres. Ele pode te encontrar e explicar melhor essa operação”, escreve Ronaldo em março de 2024.

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“Fala, irmão. Deixa comigo que falo com ele. Conte comigo”, responde Vorcaro.

“Vontade de tá aí com vocês em Londres. Mandem foto lá no grupo”, diz o ex-jogador.

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“Sim! Você podia ir! Vai fazer falta, mas vamos ter outras esse ano. Vamos encaixar essa agenda”, diz Vorcaro.

Alguns dias depois, o jogador agradece ao banqueiro pela ajuda ao clube: “Amigo, o empréstimo saiu lá para o Cruzeiro! Muito obrigado, irmão!” Não há informação sobre quanto foi liberado ao clube.

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Ronaldo diz a Vorcaro que tentaria ir para a viagem de Londres que envolveria o famoso evento com autoridades do governo, do Congresso e do STF, em abril de 2024.

As mensagens mostram que o ex-jogador também era figura frequente em festas de Vorcaro dentro e fora do Brasil.

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Os dois se tratavam como amigos. Nessa lógica, o ex-jogador realizava favores ao banqueiro, como conseguir entradas vips em um jogo do Inter Miami CF, time em que joga Lionel Messi, em Miami, diretamente com o dono do clube David Beckham ou abrir caminhos para Vorcaro em Ibiza.