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Brasil

A tentativa de ex-deputados de reverter perda de mandato

Paulão e Dayany Bittencourt acionaram STF para retomarem cargo

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 16h30
Plenário da Câmara: sessões nesta Semana Santa são remotas
Plenário da Câmara: sessões nesta Semana Santa são remotas (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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A tentativa de ex-deputados de reverter perda de mandato Priorizar nos meus resultados Google

Os ex-deputados Paulão (PT-AL) e Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) recorreram ao STF para tentar reverter a perda de seus mandatos, determinada na semana passada pela Câmara dos Deputados.

Eles perderam o posto devido a decisões da Justiça Eleitoral que determinaram um novo cálculo dos votos da eleição de 2022 para deputado federal em Alagoas e no Ceará.

Em comum, os advogados dos dois alegam que sua defesa não foi apreciada no processo interno da Câmara e que, em paralelo, ainda não houve decisão final do TSE.

O mandado de segurança de Paulão foi distribuído para Cristiano Zanin, enquanto o de Bittencourt foi sorteado para Luiz Fux.

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