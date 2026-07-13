A tentativa de ex-deputados de reverter perda de mandato

Os ex-deputados Paulão (PT-AL) e Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) recorreram ao STF para tentar reverter a perda de seus mandatos, determinada na semana passada pela Câmara dos Deputados.

Eles perderam o posto devido a decisões da Justiça Eleitoral que determinaram um novo cálculo dos votos da eleição de 2022 para deputado federal em Alagoas e no Ceará.

Em comum, os advogados dos dois alegam que sua defesa não foi apreciada no processo interno da Câmara e que, em paralelo, ainda não houve decisão final do TSE.

O mandado de segurança de Paulão foi distribuído para Cristiano Zanin, enquanto o de Bittencourt foi sorteado para Luiz Fux.