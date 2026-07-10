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Política

Ato de Mesa da Câmara rende mandato à pivô de ‘treta’ entre Flávio e Michelle

Com declaração de perda de mandato de Dayany Bittencourt, Priscila Costa assume cadeira na Casa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 10h06 | Atualizado em 10 jul 2026, 10h22
Priscila Costa e Michelle Bolsonaro
Priscila Costa e Michelle Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução)
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Ato de Mesa da Câmara rende mandato à pivô de ‘treta’ entre Flávio e Michelle Priorizar nos meus resultados Google

Com a declaração da perda de mandato da deputada Dayany Bittencourt pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Priscila Costa, uma das motivações do barraco público entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, assumirá uma cadeira na Casa.

Em edição extra divulgada na noite de ontem, o Diário Oficial da Câmara publicou os atos que declaram a perda dos mandatos de Dayany e do deputado Paulão, que será substituído por Nivaldo Albuquerque.

Em junho, o Corregedor da Casa, Diego Coronel, instaurou um processo, a partir de uma decisão do TRE do Ceará, que abriu o caminho para concretizar a perda de mandato de Dayany.

Um mês antes, a justiça eleitoral cearense determinou a retotalização dos votos para deputado federal nas eleições de 2022, após decisão do TSE anular os votos recebidos por Heitor Freire no pleito daquele ano. Com a decisão, a deputada Dayany perdeu o mandato, e a recontagem definiria quem assumiria a cadeira no plenário da Câmara – o resultado desse processo contemplou a aliada de Michelle.

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Priscila é apontada como uma das pivôs da briga do clã bolsonarista, porque Michelle quer lançá-la como candidata ao Senado, enquanto o grupo de Flávio prefere o nome do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, para a disputa. Ele iria compor a chapa de Ciro Gomes ao governo do Estado, algo que também desagrada a ex-primeira-dama.

Presidente do PL Mulher do Ceará, Priscila foi citada nominalmente no vídeo que Michelle publicou há duas semanas com críticas a Flávio, que, segundo ela, a teria menosprezado e maltratado.

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“Em 2026 serão 54 vagas para o Senado Federal. Se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas três. Priscila Costa, Carol de Toni e Bia Kicis. Três vagas de 17 que poderíamos ter e tem sido uma batalha diária para manter essas três”, desabafou.

De acordo com a ex-primeira-dama, o nome de Priscila para a corrida ao Senado foi confirmado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

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Ela destacou ainda que a vereadora ajudou muito campanha de André Fernandes para a prefeitura de Fortaleza em 2024. “O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu recebeu em retribuição é revoltante”.

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