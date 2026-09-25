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Brasil

A reunião das Defensorias Públicas da América Latina

Representantes de órgãos dos países da região se encontram durante congresso no Recife

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 15h30
Palco de evento com painel azul ao fundo, exibindo um mapa da América do Sul estilizado e o texto XI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORÍAS PÚBLICAS. Quatro cadeiras brancas modernas estão dispostas no palco, atrás de um arranjo floral com folhagens verdes e flores vermelhas. À direita, um púlpito de madeira e mastros com bandeiras.
Edição do Congresso da Associação Interamericana de Defensorias Públicas acontece no Recife (./Divulgação)
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Representantes das Defensorias Públicas de países das Américas se reúnem nesta sexta-feira, no Recife, para discutir acesso à Justiça e direitos humanos no continente.

O encontro faz parte do XI Congresso da Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF) e terá entre os principais temas a assistência a migrantes e refugiados, o sistema prisional, a justiça socioambiental, os direitos das mulheres e a proteção de crianças e adolescentes.

O Brasil ocupa atualmente a coordenação-geral da AIDEF, exercida pela presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), Fernanda Fernandes.

O congresso será realizado na sede da Defensoria Pública de Pernambuco e reunirá representantes de instituições e associações de defensoras e defensores de diferentes países da América Latina e do Caribe.

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Em 2024, último ano de dados consolidados disponíveis, as Defensorias Públicas do Brasil fizeram 29,5 milhões de atendimentos, recorde da série histórica e alta de 19,8% em relação ao ano anterior.

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