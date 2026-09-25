A reunião das Defensorias Públicas da América Latina

Representantes das Defensorias Públicas de países das Américas se reúnem nesta sexta-feira, no Recife, para discutir acesso à Justiça e direitos humanos no continente.

O encontro faz parte do XI Congresso da Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF) e terá entre os principais temas a assistência a migrantes e refugiados, o sistema prisional, a justiça socioambiental, os direitos das mulheres e a proteção de crianças e adolescentes.

O Brasil ocupa atualmente a coordenação-geral da AIDEF, exercida pela presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), Fernanda Fernandes.

O congresso será realizado na sede da Defensoria Pública de Pernambuco e reunirá representantes de instituições e associações de defensoras e defensores de diferentes países da América Latina e do Caribe.

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Em 2024, último ano de dados consolidados disponíveis, as Defensorias Públicas do Brasil fizeram 29,5 milhões de atendimentos, recorde da série histórica e alta de 19,8% em relação ao ano anterior.