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Brasil

A resposta de Marcel Van Hattem à queixa-crime de Carlos Lupi

Deputado alegou que fala relacionando ex-ministro a esquema no INSS está protegida por imunidade parlamentar

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h30
Homem branco de cabelo grisalho, terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul clara, falando em um microfone em plenário com cadeiras vazias ao fundo
O deputado federal Marcel Van Hattem  (Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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A resposta de Marcel Van Hattem à queixa-crime de Carlos Lupi Priorize VEJA no Google

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS) entregou ao STF sua defesa contra a queixa-crime apresentada contra ele pelo ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi.

Lupi se diz vítima de calúnia, difamação e injúria devido às declarações de Van Hattem responsabilizando-o pelo esquema de descontos indevidos em benefícios do INSS, que cresceu durante sua gestão.

A defesa do deputado alega que sua fala está protegida pela imunidade parlamentar, já que foi feita durante sessão da CPMI do INSS. Os advogados afirmam que foi uma “crítica política”, e não um ataque à honra.

“Não existe nenhuma atribuição de característica negativa ou ofensiva, mas tão somente crítica política à atuação do ex-gestor da pasta federal. Não existe qualquer mácula à honra do Querelante ou intenção de lhe insultar e ofender sua honra”, diz a manifestação.

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Outro argumento é que Lupi esteve entre os alvos de pedido de indiciamento no relatório final da comissão, mesmo que o documento não tenha sido aprovado.

Por isso, a fala do parlamentar não teria sido “descolada dos fatos”, mas sim baseada nos “indícios de irregularidades” encontrados.

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Na publicação que motivou a queixa, Van Hattem postou um trecho de sua fala durante o depoimento de Lupi na CPMI, no ano passado. “Marcel van Hattem dando aula de como combater ladrão”, diz o texto que acompanha o vídeo. Na legenda, o deputado escreveu que “o próprio ministro petista admitiu que sabia de tudo e não mexeu um palito”.

O ex-ministro pediu demissão da pasta em maio do ano passado, uma semana após a primeira fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema do INSS. Até agora, contudo, ele não foi alvo da investigação.

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Para os advogados de Lupi, as declarações de Van Hattem “ultrapassam manifestamente os limites da crítica política e da liberdade de expressão parlamentar”. Eles negam que o ex-ministro tenha sido alguém “que, conhecedor de um esquema criminoso, optou conscientemente por nada fazer”.

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