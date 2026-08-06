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A queixa-crime de Carlos Lupi contra Marcel van Hattem no STF

Ex-ministro se disse alvo de calúnia, difamação e injúria por falas sobre esquema no INSS

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 08h30
Homem de meia-idade, barba grisalha, terno azul e gravata azul clara, fala ao microfone com expressão séria, segurando papéis enrolados na mão esquerda. O fundo é uma parede cinza com padrões geométricos
O ex-ministro Carlos Lupi na CPMI do INSS (Jefferson Rudy/Agência Senado)
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O ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT) apresentou ao STF uma queixa-crime contra o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) por calúnia, difamação e injúria.

O motivo foram declarações de Van Hattem responsabilizando Lupi pelo esquema de descontos indevidos em benefícios do INSS, que cresceu durante sua gestão.

Na queixa-crime, os advogados de Lupi negam que ele tenha sido um ministro “que, conhecedor de um esquema criminoso, optou conscientemente por nada fazer”.

A defesa do ex-ministro alega que as informações de possíveis irregularidades recebidas por ele “foram progressivamente submetidas a auditoria, investigação e tratamento administrativo”.

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Lupi pediu demissão do ministério em maio do ano passado, uma semana após a primeira fase da Operação Sem Desconto. Até agora, contudo, ele não foi alvo da investigação.

Na publicação que motivou a queixa, Van Hattem postou um trecho de sua fala durante o depoimento de Lupi na CPMI do INSS, no ano passado. “Marcel van Hattem dando aula de como combater ladrão”, diz o texto que acompanha o vídeo.

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Na legenda, o deputado escreveu que “o próprio ministro petista admitiu que sabia de tudo e não mexeu um palito”.

Para os advogados de Lupi, “tais manifestações ultrapassam manifestamente os limites da crítica política e da liberdade de expressão parlamentar”.

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